民間版「台鐵訂票機」App出包 設計者違法送辦

台鐵訂票機APP（右圖）設計者違法送辦，臺鐵e訂通APP才是官方版。（台鐵提供）

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台鐵訂票機APP設計者違法送辦。（王思慧翻攝）

台鐵局去年中秋節期間，曾發現多位民眾使用同一組虛擬身分證號(A100000001)訂票，這些民眾分散於北部及東部地區，彼此間毫無關聯卻產生相同的訂票資訊。經查發現IOS系統有民間設計的「台鐵訂票機」APP，產生異常訂票資訊，將設計者依法移送士林地檢署偵辦。

台鐵今表示，該案經鐵警局通知到案說明，民眾表示該時段確實有向台鐵局訂票，但絕無使用虛擬身分證號A100000001訂購車票。隨後台鐵局、鐵警局及中華電信多方分析該異常訂票資訊產生原因，發現IOS系統內有一民間版APP訂票程式「台鐵訂票機」涉有重嫌，經查民眾在使用該APP訂票時均會帶出A100000001虛擬身分證號，產生異常訂票資訊。

台鐵指出，民間版APP程式「台鐵訂票機」下載量已高達80萬餘次，於2017年1月至今年7月期間，共計產生約5萬筆，IP筆數3千餘組異常訂票資訊，讓使用者間接蒙受不白之冤。本案民間版APP「台鐵訂票機」設計者將依違反商標法、刑法妨害電腦使用、偽造文書等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

台鐵局呼籲民眾使用官方版「臺鐵e訂通」APP，以維護消費者權益。台鐵局與鐵警局仍將持續進行「淨網專案」行動，防止各類犯罪狀況發生，以保障民眾使用大眾運輸系統權益。

(中時 )

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