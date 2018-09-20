台中車站前廣場完工 調整22條公車路線

2018年09月20日 12:15 中時 陳世宗

台中火車站前廣場改建工程已完工，為縮短民眾往返台中火車站步行時間，台中市政府交通局調整停靠於建國路「原金沙百貨前」的22條公車路線，自22日起改停靠「台中火車站(台灣大道)」站、「台中火車站(巧合大飯店)」站及「台中火車站(民族路口)」站，提醒乘車民眾多加留意。

台中市政府交通局長王義川說，為縮短民眾往返火車站步行時間，該局自9月22日起，以「就近調整」及「方向調整」兩大原則，調整目前停靠於原金沙百貨前22條公車路線，調整後原金沙百貨前公車路線將改停靠於諾貝爾書局對面「台中火車站(台灣大道)」站、建國路志光補習班前「台中火車站(民族路口)」站及巧合大飯店前「台中火車站(巧合大飯店)」站。

王義川指出，停靠原金沙百貨前的7、11(左環)、12、20、33、35、37、61、81、102、105、131、158、280、284、286、288、289、700、6899、6933及6935路等22條公車路線(含公路客運)，調整後的停靠站位及路線如下：

1. 「台中火車站(台灣大道)」站：7、12、33、35、37、102、105、131、158及700路公車。

2. 「台中火車站(巧合大飯店)」站：11(左環)、20、61、81、280、284、286、288、289及6899路公車。

3. 「台中火車站(民族路口)」站：6933及6935路公車。

交通局強調，為讓民眾適應此次站位調整，除已提早在原金沙百貨前公車站位張貼公告外，也請公車駕駛員在車上向乘客宣導，同步在交通局網站及台鐵服務台提供導覽圖等相關文宣供民眾索取；民眾如有相關問題可撥打1999詢問。

(中時 )