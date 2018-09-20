台中車站前廣場完工 調整22條公車路線

台中市政府因應台中車站前廣場完工，交通局將配合調整22條公車路線！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中火車站前廣場改建工程已完工，為縮短民眾往返台中火車站步行時間，台中市政府交通局調整停靠於建國路「原金沙百貨前」的22條公車路線，自22日起改停靠「台中火車站(台灣大道)」站、「台中火車站(巧合大飯店)」站及「台中火車站(民族路口)」站，提醒乘車民眾多加留意。

台中市政府交通局長王義川說，為縮短民眾往返火車站步行時間，該局自9月22日起，以「就近調整」及「方向調整」兩大原則，調整目前停靠於原金沙百貨前22條公車路線，調整後原金沙百貨前公車路線將改停靠於諾貝爾書局對面「台中火車站(台灣大道)」站、建國路志光補習班前「台中火車站(民族路口)」站及巧合大飯店前「台中火車站(巧合大飯店)」站。

王義川指出，停靠原金沙百貨前的7、11(左環)、12、20、33、35、37、61、81、102、105、131、158、280、284、286、288、289、700、6899、6933及6935路等22條公車路線(含公路客運)，調整後的停靠站位及路線如下：

1. 「台中火車站(台灣大道)」站：7、12、33、35、37、102、105、131、158及700路公車。

2. 「台中火車站(巧合大飯店)」站：11(左環)、20、61、81、280、284、286、288、289及6899路公車。

3. 「台中火車站(民族路口)」站：6933及6935路公車。

交通局強調，為讓民眾適應此次站位調整，除已提早在原金沙百貨前公車站位張貼公告外，也請公車駕駛員在車上向乘客宣導，同步在交通局網站及台鐵服務台提供導覽圖等相關文宣供民眾索取；民眾如有相關問題可撥打1999詢問。

(中時 )

民間版「台鐵訂票機」App出包 設… 來臺免簽成效佳 臺北贊助及美食…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。