來臺免簽成效佳 臺北贊助及美食搶攻亞洲MICE商機

來臺免簽成效佳，臺北贊助及美食搶攻亞洲MICE商機。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
臺北市觀光傳播局主秘蕭君杰向國際買家推介TAIPEI MICE各項優惠獎勵補助。（吳家詮翻攝）

臺北市政府觀光傳播局繼今年6月赴東南亞MICE市場推廣(菲律賓、新加坡、馬來西亞)後，於9月18日至20日赴泰國曼谷參加「2018亞洲獎勵旅遊暨會議展」(IT&CMA），藉由這個亞洲年度MICE盛會，爭取更多東南亞國際買家關注。

根據交通部觀光局最新統計，2018年上半年東南亞各國來臺旅客人數已突破120萬人次，較去年同期成長17％。而泰國就是東南亞市場的主力市場之一，自2016年8月新南向政策開放泰國旅客觀光免簽證後，泰國赴臺旅客明顯成長，2017年赴臺旅客量較2014年成長近2倍，達29萬2,534人次，顯示泰國旅客來臺市場持續升溫。

觀光傳播局主秘蕭君杰透過洽談及媒體記者會，向國際買家推介臺北市多元化的獎勵補助、臺北雙層觀光巴士及北北基好玩卡(Fun Taipei Pass)，另外米其林美食也是推介重點之一，為了創造國際買家們更深刻的宣傳印象，展覽期間於臺北市展位特別邀請國際買家們紛紛戴上大廚帽換上圍裙，挑戰臺北美食轉盤秀。

結合傳統文化技藝的轉盤秀趣味遊戲，不僅讓國際買家們認識了臺北米其林必比登美食，為了贏得臺北人氣伴手禮鳳梨酥以及限量版的臺北市吉祥物熊讚乖乖生日包，買家們紛紛卯足全力，熱鬧氛圍讓臺北市展位成為展會最吸睛關注的焦點。

蕭君杰表示，因為東南亞來臺免簽證措施，觀傳局MICE獎勵旅遊贊助，去年度共計44件，今年截至9月份已有47件獎勵旅遊申請案，這兩年獎旅申請案中90％皆為東南亞獎旅團，顯示臺北市已成為東南亞企業的最新獎旅目的地。

國際買家透過趣味轉盤秀認識臺北米其林，獲得臺北人氣伴手禮鳳梨酥以及限量版的熊讚乖乖生日包。（吳家詮翻攝）

今年11月還有馬來西亞的國際知名直銷公司來臺，此團將有1,000名優秀員工至臺北市舉辦5天4夜獎勵旅遊暨業務大會，期間全程住宿臺北市知名飯店(遠企、王朝、首都、馥敦等)，並在行程中安排全體人員至中正紀念堂練習太極拳，及前往臺北市知名景點參觀及商圈購物，晚上在夜市品嚐在地小吃，希望此次北市的獎旅行程能為該企業員工帶來新的創意及激發。此外，觀傳局特別為該獎旅團量身訂製專屬悠遊卡1,000份，每張卡另加值200元儲值金，讓團員們能便利暢遊臺北充份體會臺北的美好，此團預計為北市帶來新臺幣4,100萬元以上之觀光產值(註)，向來直銷團體銷費力驚人，未來將極力爭取更多獎旅團來臺。

在觀傳局所發佈的2017年「來臺旅客在臺北市之消費及動向調查」，外籍旅客來到臺灣旅遊，有9成都會造訪臺北市，從此次參展中了解到國際買家也對於臺北市便利的交通及整體旅遊展現高滿意度，臺北市已在亞洲會展、獎勵旅遊市場中站穩腳步。

觀傳局提供國際會議、展覽暨獎旅(MICE)來臺贊助申請，2019年度申請案預計2018年11月1日至30日收件辦理，而南港展覽館2館也將於2019年3月正式啟用，今年底大臺北地區也將有5家國際飯店開幕(國泰萬怡酒店、大直英迪格酒店、金普頓酒店、凱旋酒店及臺北新板希爾頓酒店)，2019年臺北會展軟硬體同時升級，讓臺北市更具優勢及競爭力。

(中時電子報)

限量版的熊讚乖乖生日包「泰」吸睛，在展場受到熱烈歡迎。（吳家詮翻攝）

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