台南》綠民調黃偉哲穩定領先 市黨部籲破除假民調

2018年09月20日 13:09 中時 曹婷婷

選情進入倒數階段，民進黨台南市黨部針對近期假民調滿天飛，高雄出現民調遭成大澄清「未做此民調」，台南藍綠市長參選人也出現「死亡交叉」民調，台南市黨部20日上午公布黨中央最新民調，黃偉哲民調39.9%、高思博14.7%，黃偉哲持續穩定領先高思博，跟首波民調相比，幾無差異。

民進黨台南市黨部主委黃先柱指出，過去民調幾乎不會對外公布，民調屬於內部戰術、戰略應用，不過，近期台灣選舉生態下，假民調已是常態性的惡習，「高雄市長選舉的成大假民調事件」，台南市國民黨候選人宣稱的民調，只有數字沒有真實資料，意圖影響選情，黨部認為有必要匡正視聽，所以今天公布黨中央台南市長民調，強調民調必須透明、真實，公開，今天就是以具體行動破除假民調。

黃先柱表示，黨部希望藉由這樣透明真實公開的方式，要求未來這些民調公布機構及候選人，在公布民調結果時，應該同時公開問卷資料與交叉分析報表，避免假民調操作的事件再次發生。

他也強調，民調若是只公布結果，那豈非等於報明牌？民調是一門科學，過程中每個細節都需要受到檢驗，如今假民調已是常態性惡習，從「取樣不隨機」到「引導式問答」，利用問題來導引受試者的立場，都是常見的民調作假方式，也使得民調成為選戰時候選人用來欺敵的武器。

(中時 )