秋節連假去哪玩？來看遊樂園優惠懶人包

台中麗寶樂園探索世界。台中麗寶樂園提供

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中時電子報

搶中秋節連假商機，國內不少樂園、風景區紛推優惠吸客，《中時電子報》整理台灣觀巴、台灣好行與國內樂園、風景區優惠資訊，民眾連假出遊，與家人同樂，還可省門票、交通費。

＊小人國主題樂園：即起至9月30日，全票799元，優惠499元，約62折，憑新竹客運及台灣好行乘車至小人國的購票證明，再享門票優惠價450元。

＊西湖渡假村：門票399元，9月22日至24日三天，民眾名字有「秋」或「月」的，現場購票，送市值約120元的DIY體驗活動；持豐原客運乘車票根可享購門票優惠價300元，或折抵住宿費，二選一。

＊麗寶樂園：中秋連假只要購買門票（全票、學生、學童票）就送台中花博會門票。於台北京站-樂園搭乘統聯客運 1099 元/人；中港轉運站-麗寶樂園搭乘統聯 155 路 650 元/人；高雄-麗寶樂園搭乘統聯客運 1099 元/人；屏東-麗寶樂園搭乘統聯客運 1299 元/人；台南-麗寶樂園搭乘統聯客運 999 元/人

＊九族文化村：即日起至9月30日，門票850元，贈送免費搭日月潭纜車一次；與南投客運合作，推自由行優惠套票，每人940元(台中出發，含一卡通卡片加值200元加九族文化村門票1張贈送日月潭纜車，約86折)；日月潭水陸空好行套票1100元(含台中-日月潭車票來回、九族文化村門票1張贈送日月潭纜車、日月潭班船搭船券1張、遊湖巴士一日券，約67折)。購買套票請洽南投客運。

＊六福村：9月22日至9月24日入園門票999元，優惠520元，另外九月底前軍人、教師暢玩199元

＊劍湖山世界：9月22日至24日推「夯肉速速叫」活動，原門票899元，優惠599元，約5折，中午1點以後入園再優惠為449元，送夯肉兌換卷一張；另，彰投雲嘉南鄉親，入園只要299元。

另外，台灣好行推秋節連假期間，持電子票證搭乘「台灣好行」42條特定路線，可享有半價優惠。

(中時電子報)

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