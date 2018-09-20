《延禧攻略》正夯 北京故宮延禧宮成熱門景點

《延禧攻略》女主角令妃「魏瓔珞」住的延禧宮，成為熱門景點。（愛奇藝台灣站提供）

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旺報
《延禧攻略》裡的延禧宮。（取自新浪微博＠電視劇延禧攻略）
北京故宮現存的延禧宮是中西合壁的建築。（取自新浪微博＠落緒紛飛）

《延禧攻略》熱播，北京故宮中的延禧宮變成熱門旅遊的景點，多次出現排隊的現象，很多民眾坦承是因為追劇之故，想看看是什麼樣的宮殿能讓一個宮女成長為大清乾隆皇帝寵倖的皇后。

但到訪的民眾卻發現東六宮之一的延禧宮與劇中「魏瓔珞」住的地方不一樣，有些失望，導覽人員表示，該劇並非在故宮實境拍攝，加上明朝永樂年間建造、原名長壽宮的延禧宮曾遭遇多次大火，重修很多次，所以現在看到的延禧宮，並非乾隆時期延禧宮的樣子。

工作人員還透露，延禧宮位於東宮，但是實際上是一個偏僻的宮殿，因此寵妃和皇后都不願意居於此，明清兩代，居住在這裡的都是等級不高的妃子，也只有令妃成為皇后。

清末原本要在延禧宮興修「水殿」靈沼軒，這是一個半地下的「水族館」，惜因種種原因未能完工，也就留下了現在大家能看到的這座「中國最早的爛尾樓」。

北京故宮博物院成立後，1931年6月在此修建新型文物庫房。2005年庫房的東配樓辟為古書畫研究中心，西配樓辟為陶瓷研究中心，中樓內建立了古陶瓷檢測研究實驗室。

現在看到的延禧宮是中西合璧的建築，故宮博物院院長單霽翔表示，因為這個院子的特色，將來要在此籌建外國文物館。

(旺報 )

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