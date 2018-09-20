生日爽約沒送禮 遭好友挨打逼簽6萬本票

王嫌騎車將被害人載往友人住處毆打。（王揚傑翻攝）

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中時

今年7月底，新北市板橋區19歲王姓男子生日當天，住在苗栗的20歲譚姓友人本答應北上為王男慶生，並爽快允諾致贈機車改裝零件作生日禮物，但譚男當日因故無法前往，壽星王男竟就對此心生不滿，請來李姓、林姓女性友人，設局邀譚男隔天到板橋遊玩。

獲邀的譚男以為飛來艷福，有美女同遊，歡喜騎車到板橋赴約，譚男在2女帶領下，隨意在板橋地區觀覽，卻不知王男早已夥同另2名男子在板橋四維公園埋伏。

時至傍晚時分，李女佯稱腳鍊疑似在四維公園附近遺失，譚男便隨2女一起前往，到了公園，2女藉故上廁所離開，王男與同夥隨即現身，嚴詞質問譚男為何爽約未送禮？要譚男到附近朋友家中交代清楚，並恐嚇若有不從，就讓他命喪公園，譚男只好任其擺佈。

譚男隨王男至板橋大仁街某友人住處後，隨遭眾人痛毆，不僅強搶譚男身上的1000元，甚至逼迫譚男簽下3張面額各2萬元的本票，王男為躲避刑責，還要求譚男錄影自白，所有行為皆為自願。

隔天上午，譚男趁著王男等人熟睡，偷偷逃出囚困處所，騎車逃回苗栗，向當地警方報案。

案經通報新北市海山警分局偵辦，陸續逮捕王嫌及2名同夥到案，王嫌否認犯案，2名同夥坦承受王嫌教唆，對被害人施暴。偵訊後，全案以恐嚇取財、妨害自由及傷害罪嫌送辦。

(中時 )

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