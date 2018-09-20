打假出錯 政院整理卓榮泰逐字稿

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中時

行政院祕書長卓榮泰在民進黨中常會的報告，傳出假新聞高達平均每月180則的錯誤數字，而且所謂的「假新聞」定義也有問題，政院發言人Kolas Yotaka表示，假新聞定義有困難，而為了瞭解卓榮泰發言內容，政院特別整理卓榮泰發言逐字稿，其中卓榮泰並未一箭射向「假新聞」，而是有使用「錯誤報導、偏頗報導、與政府政策不符的報導」等用語，但假新聞的確有講過。

Kolas說，假新聞的定義非常困難，目前德國有針對網路新聞立法，英國國會有相關討論，即便到現在都很難在法制上在法律上清楚的定義假新聞定義，甚至以此給行政機關管制的工具，如果沒有法律管制的工具，當然需要更多的討論，政府可以做的就是第一時間趕快澄清，我們覺得誤解政府政策的報導或是觀點、評論，政府目前可以做的是這樣。

另外，Kolas也說，行政院的即時新聞澄清專區並不是「假新聞澄清專區」，專區內指的是爭議中或各方有不同的觀點，行政機關覺得有誤解政策的部分，這是機關澄清政策跟說明的平台。

至於澄清專區的內容被與「假新聞」畫上等號，Kolas表示，現在有很多概念，假消息、假新聞、錯誤訊息現在都沒有明確定義，昨天以我們的了解，我們昨天有整理出卓榮泰發言的逐字稿，他並沒有一把箭射向假新聞，那是有前後脈絡的，他主要是針對錯誤的報導，如果有錯誤的報導，那我們在這裡澄清，但再怎麼樣前前後後畢竟媒體已經有了這樣的報導，那當然行政院有必要做相關說明，所以我的重點是說卓秘書長不是講假新聞幾則幾則，其實他前面後面都講錯誤報導，或偏頗報導，與政府政策不符的報導，但假新聞並不是沒有講過的話，政院還是要對社會大眾抱歉。

(中時 )

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