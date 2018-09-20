NBA》假新聞？浪花弟老爸從未說過兒子該去湖人

克雷湯普生(左)明夏真的想去湖人跟詹姆斯當隊友嗎？目前還很難講。(美聯社)

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中時電子報

NBA如今也充斥著一堆假新聞嗎？《Lakers Nation》在20日報導，勇士明星後衛「浪花弟」克雷湯普生的父親麥克爾，之前根本沒有講過自己兒子應該跟湖人簽約，且跟「小皇帝」詹姆斯攜手作戰的相關話語，一切都是謠傳與誤植！

麥克爾先前謠傳說出，「如果克雷湯普生加盟湖人，他明白就算把自己擺在詹姆斯後面，也沒有什麼大不了，因為他在勇士就是這樣做的。」此話一出頓時引發軒然大波，因為麥克爾的意思如同要求兒子跳槽湖人，且擔任詹皇助手。

結果在《Lakers Nation》仔細追查之下，確定這番話都不是麥克爾所講的，而是當時跟他一起上網路節目的記者卡梅內茲基說的，畢竟麥克爾才剛公開放話，他認為勇士王朝不會跟公牛一樣過早瓦解，更認定自己兒子會續留勇士。

至於這種接近假新聞的謠言，會被亂爆也不意外，畢竟克雷湯普生明年夏天將可跳脫合約，湖人也被爆料明年夏天將以克雷湯普生當作主要補強對象，以勇士、湖人兩隊在明年團隊薪資來看，確實湖人比較出得起錢爭搶到浪花弟。

只是所謂的「冤有頭、債有主」，把麥克爾根本沒說過的話，硬是套在身為克雷湯普生老爸的他身上，或許這種謠言的目的，就是想讓浪花弟明年夏天跳槽湖人的機率更高一點罷了。

(中時電子報)

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