險成第一夫人？ 艾瑪湯普遜自曝「川普曾邀約」

2018年09月20日 13:01 中時 潘鈺楨

《美女與野獸》的魔法鋼琴直到最近才大膽示愛25年前曾瘋狂愛上茶壺太太！金球獎影帝史丹利圖奇去年與艾瑪湯普遜合作《美女與野獸》，便十分欣賞這位能唱能演的奧斯卡影后，今年二度合作新片《判決》終於一圓美夢飾演一對夫妻，更是在拍攝空擋趁機告白25年前曾愛上艾瑪，遲來的告白讓飾演茶壺的奧斯卡影后艾瑪湯普遜忍不住在電視節目上崩潰吶喊：「我們原本可能在一起的！我都結婚有小孩了你才說，一切都太晚了！」

兩人雖然飾演老夫老妻，面對的卻是貌合神離的婚姻生活，片中史丹利更因為已經11個月沒做愛，慾火難耐之下要求「開放關係」，讓艾瑪飾演的尊貴女法官難以接受！為能更貼近角色，兩位主演曾跟導演大聊最長可以忍受多久禁慾生活才出軌約炮，影后更在節目宣傳時大爆料：「有人說十分鐘，有人說六個月！長遠關係需要精神和肉體一起經營，婚姻只是旅程的開始而已！」

艾瑪湯普遜不只受到史丹利圖奇等一線男星青睞，就連影后珊卓布拉克都曾在頒獎典禮上對她出櫃示愛：「如果我是女同志，你會是我的唯一！」她近日在節目上也自曝多年前曾收到川普的私下來電邀約，回想起來要是當時有赴約「我就是美國第一夫人了！想想我能擁有多少雙鞋子！」

艾瑪湯普遜在就讀劍橋大學就立志成為「喜劇演員」，直到以《此情可問天》榮登奧斯卡影后，又以《理性與感性》拿下奧斯卡最佳改編劇本，證明她無可取代的戲劇天后地位！今年她不只有新作《判決》大獲好評，更與實力派女星綺拉奈特莉、硬漢男星湯姆哈迪共同受邀英國女王的壽辰宴會，獲頒大英帝國女爵士，再登生涯高峰。面對皇室她仍不改搞笑本色表示：「雖然早就沒有『帝國』了，但誰能拒絕閃亮亮的勳章！」

電影敘述倫敦高等法院法官菲歐娜（艾瑪湯普遜 飾）以其聰明才智和手腕贏得法律界的最高敬重，公正嚴明的她有一天接下震驚全國的棘手官司：命在旦夕的白血病男孩亞當（菲昂懷海德 飾）因宗教信仰拒絕輸血，菲歐娜必須做出關鍵的決定，是該尊重男孩的家庭讓他走向死亡，或是強迫違背信仰輸血活下去。對事業苛刻追求的同時，菲歐娜也逐漸把丈夫（史丹利圖奇 飾）推向臨界點，當丈夫坦承外遇而離開後，她才驚覺自己對生活的無能，變本加厲以工作填補已然崩壞的平衡。判決的艱難下，菲歐娜破例一訪瀕死的男孩，卻意外重新燃起沉寂心底多年的思緒，將案件與自己捲入更難以裁奪的險境。電影將於9月28日在台上映。

(中時 )