配合十一黃金周 大陸多處景區門票今起降價

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旺報

大陸國家發改委今年6月公布《關於完善國有景區門票價格形成機制 降低重點國有景區門票價格的指導意見》，在今年「十一黃金周」旅遊高峰之前，切實降低一批重點國有景區偏高的門票價格。至8月底，已有21個省157個景區降價或免費開放。而從9月20日開始，又一批知名景區門票正式降價，包括嵩山少林寺、洛陽龍門石窟、焦作雲台山、小浪底、九寨溝、峨眉山、樂山大佛等景區。

嵩山少林寺景區門票價格由100元（人民幣，下同）降為80元，洛陽龍門石窟景區由100元降為90元，焦作雲台山景區由150元降為120元，小浪底景區由50元降為40元，平均降幅達20%。

據河南省發改委相關負責人介紹，如按照2017年各景區遊覽人數測算，門票價格下調後，少林寺景區將減少門票收入5174.6萬元；龍門石窟景區將減少門票收入3110萬元；雲台山景區將減少門票收入6447.2萬元；小浪底景區將減少門票收入470.1萬元。

在四川，九寨溝風景名勝區旺季門票價格由220元降為190元，黃龍風景名勝區由200元降為170元，峨眉山風景名勝區由185元降為160元，樂山大佛風景名勝區、青城山景區、都江堰景區由90元降為80元。

在浙江，杭州千島湖景區旺季門票從150元下調至130元，烏鎮東柵景區從120元調整為110元，東西柵景區聯票從200元調整為190元。

(旺報 )

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