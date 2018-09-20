明年交棒 馬雲：不是退休 是以退為進

2018年09月20日 13:00 中時 林勁傑

阿里巴巴董事局主席馬雲日前宣布將於明年9月10日交棒卸任，被外界視為是退休宣言。馬雲18日表示這不算是退休，反而是一種「進步」，「算是以退為進吧，既是公司的進步，也是個人的進步。」而去年他和美國總統川普會面時承諾會幫助美國新增100萬個就業崗位。不過，馬雲說，此承諾是基於陸美友好，當前局面已破壞原來的前提，「承諾沒有辦法完成了。」

馬雲接受大陸官媒《新華社》專訪時表示，3年來整間公司的運營機制、團隊機制等都交接得非常順利，絕大部分的工作和業務都已轉交現任阿里巴巴CEO張勇接管，如今他只負責阿里的國際化、生態體系及文化建設、經濟體協同等方面工作，「在接下來的一年裏，我也會做好交接。」

至於是否「重出江湖」，馬雲坦言早在他卸任阿里CEO時，就有人「預言」他總有一天會回來，「但是事實證明，我卸任CEO已近6年，阿里不但不需要我回到這個崗位上，而且發展得愈來愈好。」馬雲又稱，他現在還是合夥人，合夥人的職責不是制定戰略，而是堅守阿里的願景、使命、價值觀、戰略，「只要它們不動搖，阿里就不會搖晃。」

馬雲更笑言，他今年已54歲，直至70歲還有16年的時間，「可能用來做電商做互聯網方面有點『老』了」，但若從事其他事業，則仍屬「年輕人」，「說不定我能玩出一個新的來，多好呀！」

此外，馬雲還說，過去承諾幫助美國新增100萬個就業崗位，是基于陸美友好合作，雙邊貿易理性客觀前提提出。當前的局面已破壞原來的前提，已有承諾沒有辦法完成了，但是我們不會停止努力，會努力推進中美貿易健康發展。「兩國間的貿易，世界上的貿易確實需要完善，但是貿易不是武器，不能用來打仗，它應該是和平的推進器。」

(中時 )