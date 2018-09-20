性騷案調查草率致被害人崩潰 監委糾正國防部

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針對「2017年7月間國防部陸軍五六四旅性騷擾案件」，監察院國防及情報委員會、內政及少數民族委員會聯席會議今通過監察委員王美玉、楊芳婉的調查報告，並提案糾正國防部陸軍司令部。

王美玉、楊芳婉指出，國防部陸軍裝甲五六四旅在處理性騷擾案件時，未能釐清軍風紀案件調查與性侵害性騷擾調查處理差別，誤認軍風紀案件調查即進行性騷擾案件調查，調查過程粗略草率及嚴重違反保密規定，肇致本案被害人A女因身分曝光而身心受創嚴重。

監委指出，且在調查處置未盡周延下，10餘天期間就認定行為人違反軍紀核予2大過、2小過，以行為人一年內累計記大過3次為由予以撤職停役，損及行為人權益；又因五六四旅將「軍風紀」及「性騷擾」案件重複調查，導致證人重複陳述，不勝其擾，且案件疑遭軍方洩密，致媒體大幅報導。五六四旅對本案調查處理錯誤百出，傷害當事人隱私與人格尊嚴甚鉅，核有違失，爰依法提案糾正。

王美玉、楊芳婉表示，陸軍五六四旅於2015年間發生過連長性騷擾多名女士官兵情事，2017年再度發生本案A女遭行為人性騷擾案件，兩案件均有「混淆軍風紀案件調查為性騷擾調查」及「知悉性騷擾後卻延遲向上報告」缺失，尤其處理本案過程仍錯誤百出，顯見陸軍五六四旅未落實檢討。國防部應以本案為鑑，積極全面檢視國軍性侵害性騷擾防治、案件處理及國軍人員性別平等意識等，並務實檢討以維護人權及國軍形象。

(中時 )

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