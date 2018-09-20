赴陸就學 陸委會：會適度校園宣導

2018年09月20日 12:55 中時 曾薏蘋

近來大陸寄出「對台31項措施」及破獲台諜案等事，台灣智庫今舉行「台灣師生赴中國任教留學之風險與挑戰」座談會；陸委會副主委陳明祺今天表示，赴中國大陸就學、任教有其風險，但政府不會公開反對，不過絕對有責任充分對國人告知相關風險，未來除了會在官網提出案例外，也會適度在校園宣導，學生多看看是很ok，但對風險要多一點掌握。

台大學國發所兩岸組碩士生林子堯說，不必將短期學生赴中國就學視為什麼大奸大惡，短期交換應該開放，因為思想很難影響，但有些輿論要操作赴中留學已是大趨勢，也大可不必。

國人前往中國大陸就學、任教的比例有成長趨勢，台灣智庫諮詢委員董立文指出，兩岸已進入「冷對抗」時代，雖不會全面破裂，但會表現在軍事、經濟、政治等層面，中國對台政策是否台獨及對台31項措施，反台獨已成為反台灣，是在搞「兩岸一家仇」，懲罰不是台獨。

他說，中國所謂的具體惠台措施，提供台灣多種優惠政策及現金福利，但是否也提供給中國各省年輕人同樣優惠，是否把台灣年輕人視為特權階級，政府應該做研究、追真相講實話的時機到了：面對兩岸交流已經進入一種層次時，究竟年輕人碰到哪一面，兩岸關係不是不能交流，要正常、健康的交流。

林子堯說，低分高就讓台灣學在中國學生眼裡不會那麼友善，在台灣教育體制只強調分數而不是特色，大陸祭出的低分高就優惠，對台灣學生有很大的吸引力，所以台灣教學，要先去改善這樣環境。

或許有人會想把中國大陸大學學歷作為前進歐美高教的跳板，陳明祺以最近傳出的「千人計畫」提醒，指中國大陸事後也會加以控管與要求。他說：「在這方面也都會受到很多控管，我先取道大陸再到美國，可能成為國際知名醫生，這樣是存在風險的。」

曾赴中任教12年的政大傳播學院兼任助理教授李政亮指出，赴中任教要面對大學環境的風險與日常生活風險。其中，日常生活上面臨「上不起學、買不起房、看不了病」的三座大山，教師在校園裡的升等、薪資與研究案申請也有不確定性，教師授課的自由度及參考教材的出版也面臨言論管制。

陳明祺表示，中美關係瞬息萬變，台生申請居留證恐帶來更嚴密監控與隱私暴露的風險，有心赴中國發展台灣學生不可不慎加評估。

(中時 )