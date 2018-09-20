冀台同韻·美麗鄉村主題論壇於承德舉辦

2018年09月20日 13:08 中時電子報 綜合報導

9月17日，由河北省人民政府臺灣事務辦公室、承德市人民政府主辦，承德市人民政府臺灣事務辦公室承辦的“冀台同韻·美麗鄉村”於承德正式拉開帷幕，論壇就綠色發展主題，就生態環境保護、美麗鄉村建設、文創旅遊提質等內容進行研討交流。論壇還邀請臺灣文化創意產業聯盟協會榮譽理事長李永萍女士、左右國際股份有限公司總經理施聖亭先生、河北地址大學商學院副院長白翠玲女士以及北京市台辦、濟南市台辦、石家莊市台辦、唐山市台辦、廊坊市台辦、保定市台辦、滄州市台辦、衡水市台辦、邢臺市台辦以及眾多台商代表出席論壇。

河北省政府臺灣事務辦公室副主任付輝東、承德副市長王成出席論壇開幕式並致辭。論壇以三位專家圍繞關於鄉村旅遊的發展為主題展開，河北地質大學專家白翠玲，臺灣專家施聖亭、李永萍，分別就鄉村旅遊生態發展、區域合作與觀光旅遊發展新策略、大文創時代的鄉村振興戰略作專題講座。承德市出席相關人員聆聽講座並與專家交流。其中李永萍女士還以承德避暑山莊為例，以大文創角度實際性切入，揚長避短，為承德市文旅發展提供四條建議，分別為全力打造避暑山莊大IP、聚焦康熙、乾隆豐富的文化內容、包裝升級地方土特產、創建沉浸式的文旅體驗場景。會議前夕，承德市台辦熱切邀請各位專家以及台商代表，實地深入避暑山莊參訪考察。

（圖為承德避暑山莊）

赴承德參加論壇人員還於承德市雙橋區、灤平縣，考察文化旅遊產業發展情況，開展交流活動。

(中時電子報)