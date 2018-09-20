傅達仁150頁病史曝光遭誤解刷存在感 遺孀難過淚崩

傅俊豪（左起）、鄭貽、李四端、李恕權，在節目聊傅達仁。（蕭雅玲攝）

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傅達仁6月在瑞士安樂善終，相隔3個多月，遺孀鄭貽、兒子傅峻豪與李恕權，20日一起上李四端主持的《大雲時堂》節目表示，鄭貽表示，傅達仁在生命盡頭時，努力推動安樂善終議題，目前連署一萬多人，距離門檻28萬人雖還有一段距離，但家人也將透過協會成立，繼續推動安樂善中。

鄭貽表示，傅達仁在善終前的日子，卻一直遭人誤解他生龍活虎、嗓門那麼大，每天在媒體曝光，其實是在刷存在感，有很多負面新聞，但這個苦只有他與家人才能了解。她與帶哽咽落淚表示，「傅達仁每天喝嗎啡，一天腹瀉7、8次，不只吃止痛藥，還打過保養針，鏡頭前看他好好的，但他苦不堪言，180公分走的時候，卻瘦到只有49公斤，完全是皮包骨、不成人形，但面對鏡頭要強顏歡笑，穿著西裝打著兒子傅俊豪送的領帶，就是不讓大家看到他狼狽不堪的樣子」，直到走的那一刻還是要給大家留下好的印象。

李恕權也透露，2年多前在美國接到傅達仁的電話，委請他幫忙在美國處理安樂善終的事情，接到電話時，李恕權形容心情「晴天霹靂、萬箭穿身」，在與南加大連絡上後，醫院表示要看他的醫療報告，傅達仁便將一疊厚厚的各大醫院的報告交給李恕權。

他表示，報告有150頁，「裡面有不同醫院、醫生的報告，檢查、切片、開刀等報告，我用掃瞄器一邊掃描一邊看報告，看完這150頁，等於把一個人丟在洗衣機，讓他在裡面轉了2、3年，真的很殘忍！」他表示，傅達仁的身體狀況不是一般人能了解，「他來泰國期間，我2個女兒照顧他，每天早上整理床鋪，不是一般人看到的東西」，他也不方便透露情況有多糟，但卻深感傅達仁受到的痛苦，也覺得他真的很堅強勇敢。

李四端也說，傅達仁人雖已不在人間，但推動安樂善終的理念留在人間，以前一起做記者，他倚老賣老，有一次叫他去轉播區運會體操，當時對體操一竅不通的他，在轉播時還把鞍馬講成木馬，自嘲沒有體育細胞，李四端也因為傅達仁這輩子絕不做體育記者。

(中時 )

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