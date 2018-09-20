美強生奶粉大缺貨？ 業者：11月恢復供貨

美強生官網指出，11月將恢復供貨

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美強生優生水解1號奶粉近期傳出大缺貨，民眾於批踢踢上發文抱怨跑了好多家藥局都買不到，因日前亞培營養品品質出現問題，讓民眾因此擔心美強生奶粉是否也是品質出問題，美強生今天在官方網站上發出聲明，指出是生產排程出問題，11月後會正常供貨。

有鄉民在批踢踢上發文指出，美強生優生水解一號奶粉買不到，跑了10多家藥局、嬰兒用品店才勉強買到2罐，各大連鎖婦嬰用品區也都是缺貨。其他鄉民推文指出「我聽到最扯的是明年才有貨。好擔心是不是奶粉有問題」、「斷糧媽媽+1，還好有媽咪po文，不然還傻傻以為都有貨」。

對此美強生在官網今天發聲明表示：「近期美強生部份產品供貨延遲，造成不便，美強生深表歉意。」聲明中指出，美強生在台灣市售產品為荷蘭原裝進口，因荷蘭工廠生產排程及供貨延遲，目前部分品項供應受到影響：包括優生A+全護系列親舒消化部分水解蛋白配方奶粉、優生A+L.F.全護系列無乳糖配方奶粉兩款產品，並說明11月就能恢復正常供貨，若有任何疑慮可以洽電 0800-211-752。

藥師公會全聯會發言人張文靜表示，美強生缺貨的產品，市面上有其他品牌可以代替，缺貨期間若寶寶有需要使用水解配方，至少有2到3家可以取代，並非無可替代，她認為影響不大。

張文靜表示，美強生這兩個產品都是屬於特殊配方，水解奶粉是針對過敏兒，乳糖是針對拉肚子小朋友，都不是屬於大眾使用，但相關產品包含雀巢、能恩、安琪兒、s26都有相同配方。

若是家長不放心，張文靜建議，可以漸進式換奶粉，每次半湯匙，例如原本喝3湯匙美強生，變成2.5美強生，加上0.5匙新奶粉，若小孩適應良好，就可逐步換奶。

(中時 )

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