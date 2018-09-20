新聞盃》美女主播受傷 「馬姐」馬怡鴻變身藤真獻技

2018年09月20日 13:06 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

馬怡鴻罰球依然神準。（李弘斌攝）

一年一度的新聞盃籃球賽正在台北體育館進行兩周激戰，由眾多美女主播、記者組成的新聞女生隊，19日與擁有兩名香港國手的香港女籃隊打表演賽交流。結果新聞女生隊長、FOX體育台主播秦于婷受傷，原本客串助理教練的前女籃國手「馬姐」馬怡鴻毅然披掛上陣，讓觀眾意外目睹昔日「神級控衛」的丰采。

教練變身球員，馬怡鴻宛如漫畫《灌籃高手》中翔陽控衛藤真健司的翻版，4節比賽幾乎打了3節，頻頻替隊友穿針引線，加上產後復出的另一位女籃好手「Dora」宋旭藍助陣，讓新聞女生隊的主播和記者們打得超開心。

FOX體育台主播、新聞女生隊隊長秦于婷（右）在新聞盃首戰受傷，次役把14號球衣借給馬怡鴻獻技。（李弘斌攝）

「球衣不洗了啦！」把14號球衣借給馬怡鴻的秦于婷興奮的說。另一位美女主播「卓卓」卓君澤則說：「非常非常開心！能跟馬姐、Dora兩位名人堂等級的球員合作，真的是想都沒想過，新聞女生隊從組隊到現在，從來沒有戰力這麼完整！」

「卓卓」卓君澤形容能跟馬怡鴻同場打球，簡直像是夢想成真。（李弘斌攝）

馬怡鴻卸下球員身分後，目前是國立體大籃球隊教練，也擔任HBL（高中籃球聯賽）講評工作，她在賽後笑說：「藤真角色沒那麼輕鬆的啊～謝謝『包哥』張立群（緯來主播、新聞女生隊教頭）給足我運動量，也謝謝女生隊戰友盡力的奔跑。今晚早點洗洗睡，希望明天肌肉不要太大反應。」

新聞女生隊這場表演賽雖以30比41落敗，但球員們奮戰不懈，宋旭藍額頭還撞到對手牙齒，被「啃」完冰敷後還繼續上場拚戰。這群籃球女孩21日中午12時15分，還要與員山國中女籃隊打表演賽，歡迎球迷到場替她們加油。

(中時電子報)

新聞女生隊賽後與香港女籃隊合影留念。（李弘斌攝）