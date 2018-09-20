交代照顧未婚懷孕21歲乾妹 渣男竟回：妳出錢！

原PO傳訊男子要照顧未婚懷孕乾妹妹，對方竟回答「我出力，妳出錢」。（圖／翻攝爆料公社）

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中時電子報

一名女網友在臉書「爆怨公社」社團貼文，她的21歲乾妹妹在台北交了一個男朋友，卻未婚懷孕，本以為如妹妹所說，男友對她很好，應該是個有擔當的男生，沒想到傳訊交代男生要好好照顧妹妹之後，對方卻回：「我只能出力，不然你出錢吧」，讓她為妹妹的未來感到擔憂。

原po說，這個乾妹妹是好友5年前離世前，把16歲的女兒託付給她，比她小她16歲，「現在我妹妹21歲了，在台北交了一個男朋友並且懷孕了！我沒見過他男朋友。我妹妹14號回家找我，買了驗孕棒驗到懷孕，我也嚇了一跳，叫她去婦產科證實是懷孕」。妹妹年紀這麼小，卻堅持要登記結婚，把孩子生下來。

但原po問妹妹：「男友對妳好嗎？」，妹妹回答「很好!」。19號妹妹回台北，想說傳個訊息交代妹妹男友好好照顧她，沒想到對方居然回她，「我只能出力，不然妳就出錢吧，雙管齊下」，看到男生如此不負責任的回應簡直氣炸了。

網友看到po都覺得這個是男生渣男，勸原po千萬別把妹妹交給這種人，還說「就是有這麼渣的劣質品」、「這肯定軟男」、「臉皮是有多厚才能說得出這種話啊」。另有人勸說「勸勸妹妹，確定要為一個不在乎她的人毀了自己的人生？」、「為什麼懷孕了一定要生？而不是想想適不適合生，會不會教才生？亂生只會害了小孩」、「請你妹妹好好想清楚，才21歲人生很長，不要斷送自己的未來」。

(中時電子報)

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