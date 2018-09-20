外交部次長謝武樵：研判中梵快簽教務協議 但路還很長

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中時

陸媒及美媒日前分別報導，梵蒂岡與中國大陸近期將簽署「教務協議」。外交部政務次長謝武樵今表示，我方了解中梵正進行正式對話，根據報導及我方掌握的消息研判「協議確實快要達成」，「也許（這）是一個關鍵開始，但路真的很長」。

謝武樵指出，教宗方濟各2013年上任至今，對促進中國普世教會的融合有期待，積極就主教任命達成協議，並協商多次；教廷多次向我方表達，他們和中國對話僅限於教務問題，即使教務協議簽署，內容也不會涉及外交意涵，對台梵邦交關係不會有影響。

謝武樵強調，雙方簽署教務協議後，台梵關係如何發展，我方會審慎密切注意。除主教任命問題外，後續還有其他，包含中國教區主教高齡，未來如何補足，及中國教區劃分問題。

謝武樵說，根據各方報導及消息研判，「協議快要達成」，未來會持續跟教廷密切維持關係，加強合作。

「絕對有代表性」，謝武樵強調，我駐梵蒂岡大使館跟國務院溝通很順暢，場合很多，近期也都持續溝通中，向我方的說法從來沒有改變。

對於中梵簽署教務協議後，是否憂心未來台梵邦交關係？謝武樵強調，主教任命協議確實是一個關鍵的開始，但路還很長，站在我方立場，比較關注是，教宗本身對台灣仍然很重視。

外界質疑，我方多次邀請教宗訪台，但無法成行主要受到中國大陸的因素。謝武樵說，跟協議無關，在中梵談判前，我方也曾邀請教宗。主要是提出申請教宗訪問的國家很多，我方也持續邀請，只是尚未獲得回覆。

美國天主教雜誌「America」報導稱，雙方此次僅處理「主教任命」問題。謝武樵證實，就我方了解，只處理「主教任命」程序及現有主教分歧的問題。

中梵簽署後，與我方的溝通，謝武樵說，在協議簽訂前後，我方大使館跟教廷是持續且密集溝通。

梵蒂岡駐台大使館目前準備重建，謝武樵指出，一切都按照計畫進行，我方也希望能盡快動土。

(中時 )

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