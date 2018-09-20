管媽女婿高薪惹議 羅智強：我想問外交部兩個問題

政大國發所博士班的林子揚(右者，管碧玲女婿)。(圖／取自謝維州臉書)

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中時電子報
/綜合報導

駐泰代表童振源機要秘書林子揚日前遭爆是民進黨立委管碧玲女婿，月薪高達15萬，雖童振源立即反駁林子揚是領「最低」薪水，而對此，前總統府副秘書長羅智強說，可恥的是外交部護航權貴，他還有兩個問題要問外交部。

近日綠委管碧玲女婿林子揚遭爆料未經外交特考卻跟隨童振源駐泰，月薪高達15萬，且據政大的預測市場研究中心網站(中心簡介)公布顯示，「林女婿」在該研究中心的所有研究員中，是唯一不是博士也不是大學教授學經歷。

羅智強說，民進黨最愛罵別人是靠爸族，原來，不當靠爸族，但可以當「靠岳母族？」，他提到，管碧玲硬拗林子揚是「駐外人員」，但更可恥的是外交部，創造出「有機要性質的諮議」這個拗出來的職務，刻意扭曲機要和諮議的不同，成了護航權貴，成了管碧玲女婿「耍特權的遮羞布！」。

羅智強並提出兩個問題要問外交部。

第一，請外交部說明泰國以前有沒有聘諮議？如果有是什麼背景？是專精泰文還是其他？是否有所謂「具機要性質的諮議」做館長機要？如果以前沒有，現在為什麼需要？林子揚有哪方面專長外館同仁不能做他能做？

第二，其他哪個政治任命的大使有聘用「具機要性質的諮議」？如果其他人沒有，那林子揚卻可享此特權，林子揚不是靠岳母族，誰是靠岳母族？

羅智強文末嘲諷，既然林子揚136K的「最低薪」領得好委曲，那就辭一辭讓，其他沒有好岳母的22K、33K、44K、55K的年輕人，也「一起委曲一下，好嗎？」

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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