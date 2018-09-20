前大陸人行行長：必須堵住地方強制技術轉讓漏洞

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前大陸人行行長、現任中國金融學會會長周小川9月19日星期三在日內瓦接受路透社專訪時表示，中國必須堵住地方層面在強制技術轉讓和補貼規定方面的漏洞，但是中央政府並沒有強制外國企業技術轉移的政策。

路透社引述周小川的話說，「中國是個大國，有時地方層面存在漏洞」，「但我需要強調，在國家層面，我們不執行強制技術轉讓」。

上個世紀80年代，大陸允許外國企業進入中國市場，以此換取外國企業的技術轉讓。周小川說，但是中國政府在聽取了歐盟等國家的意見後，改變了這種政策。

從今年7月到9月，美國川普政府對從中國進口的2500多億美元商品加徵10％至25％的關稅，希望以此促使中國停止竊取美國公司的知識產權，強制美國企業技術轉讓以及對中國國有企業的非法補貼政策。

周小川說，中央政府對地方政府的公共支出大部分用於基礎設施，而非補貼，但是中國的每個行業都有自己的預算，因此會劃撥一些資金。他說，「中國應改變這種心態，多瞭解世貿組織的規則。有時可能有些不合適的做法，但我們在改進」。

周小川還表示，雖然川普政府在擴大對中國進口商品加徵關稅，但中國希望能減少同美國的貿易摩擦。他說，中國正在對公司治理進行改革，以便更接近歐洲經合組織競爭中立的標準。

(中時 )

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