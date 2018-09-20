臺灣不用擔心 美專家： 華盛頓擁有比北京更多籌碼

2018年09月20日 13:55 中時 藍孝威

美國頻打「臺灣牌」，令臺灣和一些觀察人士對臺灣可能成為美中關係的籌碼感到擔憂。VOA報導，前美國國防部長辦公室中國事務顧問博思科認為，臺灣無需擔心，因為華盛頓手上擁有比北京更多籌碼，這對臺灣更加有利。

對於博思科這種看法，上星期在華盛頓全球臺灣研究中心(GTI)的年會中也有多位學者專家表達類似觀點，認為現在正是提升美臺關係的最佳時機，《臺灣旅行法》和《2019財年國防授權法》涉臺條文，都為美臺關係的強化提供了許多操作空間，前美國聯邦眾議員邵建隆、前美軍太平洋司令哈里斯幕僚塞耶斯、戴維森學院教授任雪麗等人，都建議川普政府以具體行動展現對美臺關係的再保證。

博思科上星期在英國諾丁漢大學臺灣研究項目刊物「臺灣透視」中，以「臺灣牌在美中關係的角色」為題發表文章說，川普總統不像以前的政府一樣，可以在對臺灣的問題上因為行政部門與立法部門立場不同而被中國加以利用分化，現在川普總統和他的國安團隊「更願意與國會不分黨派、長期以來支持臺灣的立場一致」，川普與國會加在一起，他們「有整副臺灣牌」可以打。

對於博思科這種看法，上星期在華盛頓全球臺灣研究中心(GTI)的年會中也有多位學者專家表達類似觀點，認為現在正是提升美臺關係的最佳時機。

邁阿密大學教授金德芳甚至以「所有星星都排成一直線」(all the stars are aligned，意指天時、地利、人和)的說法，表示目前是推展美臺關係最有利的時機，這句話也得到前美國國會研究處亞洲安全事務研究員簡淑賢的認同和呼應。

前美國在臺協會臺北辦事處處長楊甦棣提到，最近白宮關於多明尼加、薩爾瓦多與臺灣斷交發表聲明，公開擋回北京對臺灣的外交壓力。

楊甦棣說：「約翰·波頓是我認識30年的朋友，也是臺灣最有力的支持者和友人。雖然我不一定同意他所說和所作的每一件事，但他為強化臺灣在川普政府內的地位所扮演的角色，是美臺特殊關係可以持續的重要保證。毫無疑問，我認為川普政府對北京與薩爾瓦多建交一事的公開反擊，與波頓在政府內的影響力有絕對的關係，這也可以阻止川普在與北京關於貿易或朝鮮半島的談判中，有任何把臺灣視為籌碼的傾向。」

大陸政府反對美臺之間任何形式的官方往來和軍事聯繫，包括3月川普總統簽署《臺灣旅行法》、7月美國軍艦通過臺灣海峽、8月蔡英文總統過境美國、川普簽署含有強化美臺軍事合作條文的《2019國防授權法》等等，都曾被大陸外交部、國臺辦或官媒指為是在打「臺灣牌」。

前五角大樓官員博思科在前述文章裡表示，中國其實反對美臺之間所有往來，因為它視臺灣為中國的一省，因此反對美臺之間官方、半官方或甚至非官方互動，「尤其憎厭華盛頓利用與臺灣的關係來作為對付中國在貿易或其他議題上的槓桿」，也因此，「從北京的角度來看，幾乎所有美臺之間的互動，都是美國在打某一種臺灣牌。」

不過博思科也指出，在美中關係中，不是只有美國在打「臺灣牌」，中國也一樣經常在打「北韓牌」，過去30年來，中國利用打「北韓牌」，成功的取得華盛頓及其地區盟友在許多議題上的讓步，包括中國的不公平貿易行為、東中國海和南中國海領土爭端、人權，以及涉及臺灣的相關事務。

他說，中國利用北韓議題的兩面手法在今年早些時候的「川金峰會」時最為明顯，數十年來中國都對華盛頓要求它對平壤施壓終結其核導彈項目置之不理，但是當川普直接與北韓領導人金正恩打交道，美朝關係看來像是要達成突破的時刻，習近平卻突然表露出對此議題的興趣，將金正恩召喚到北京，在美朝談判過程中「澆上一盆冷水」。

博思科表示，川普政府已私下對中國表明，美國在經濟、外交和安全領域上還有一些對臺灣有利的行動可以採行，那些行動不僅是一張張可以用來懲罰中國並改變其行為的「牌」，更重要的是，它們對深化美臺關係非常重要，臺灣「無需擔憂成為美中整體關係的談判籌碼」。

(中時 )