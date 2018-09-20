使用民間app訂火車票 民眾險觸法

民間版手機app使用虛擬身分證號訂票，使用者險些被警方以偽造文書送辦。（許家寧攝）

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該款ios火車訂票app，使用虛擬證號且程式bug產生大量異常訂票資訊，影響台鐵訂票系統。（許家寧翻攝）
台鐵呼籲使用官方版app訂票最有保障。（許家寧攝）

火車手機訂票App百百款，花蓮鐵路警察局中秋節前發現一款App「台鐵訂票機」，開發者「偷吃步」使用虛擬身分證號，簡化訂票流程，造成使用者險觸犯偽造文書，且程式產生5萬多筆bug錯誤訂票資訊，嚴重恐還影響台鐵訂票系統延遲、甚至癱瘓當機。

花東三節返鄉車票經常一票難求，鐵警局花蓮分局發現一款下載達80萬人次的民間版IOS手機訂票程式「台鐵訂票機」，今年1至7月，多達3000人以同一組虛擬身分證號A100000001異常訂票資訊，這些民眾多分散於北部及東部地區，引起警方注意。

警方約談15名使用者到案，發現因為程式瑕疵，造成3000餘組IP產生5萬多筆異常訂票資訊，無辜涉入偽造文書罪嫌；調查得知開發者為了「偷吃步」加快輸入身分證和認證碼流程，讓訂票速度變快，但因程式能力不到家，產生大量錯誤訂票資訊。

偵查隊長鄺廣才表示，民間版本的鐵路訂票程式眾多且良莠不齊，該款App程式開發者無意間產生大量錯誤訂票資訊，有的一個訂票ip就產生了10多個訂票資訊，尤其假日多個類似有問題的民間訂票程式湧入台鐵伺服器，暴增百萬筆資料恐將造成訂票系統當機。

該名程式開發者除涉犯偽造文書與妨害電腦使用等罪嫌外，訂票App名稱未獲台鐵授權也已經違反商標法，警方詢問後移送檢方偵辦。台鐵花蓮運務段副段長賴東震表示，手機App訂票已成常態，呼籲使用官方版「臺鐵e訂通」APP最妥當。

(中時 )

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