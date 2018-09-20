金正恩助文在寅圓夢 登上白頭山看天池

金正恩（圖中左）與李雪主（圖左）夫婦，帶領到訪的南韓總統文在寅（圖中右）和金正淑（圖右）夫妻登上白頭山頂。（圖/路透社）

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南韓總統文在寅圓夢！在北韓領袖金正恩的陪同下，兩人和夫人今天一起登上白頭山（大陸稱：長白山）天池，並合影留念。

韓聯社報導指出，文在寅攜夫人金正淑，於當地時間上午7時27分乘南韓空軍二號專機，從平壤順安國際機場出發，8時20分飛抵三池淵機場。事先在機場等待的金正恩夫婦親自迎接文在寅，並為其舉行歡迎儀式。韓朝領導人夫婦，從三池淵機場乘車前往白頭山主峰將軍峰。在登上主峰後，兩位領導人于10時10分乘坐纜車，於10時20分許抵達天池。

表達表示，文在寅夫婦和金正恩夫婦在天池周邊散步，南韓外交部長官康京和等隨同。韓朝領導人一起登上民族聖山看天池，這與4月27日兩位領導人在板門店會談後在人行橋散步並對坐交談同樣具有歷史象徵意義。

文在寅夫婦應金正恩之邀，當天清晨6時39分乘車離開下榻的百花園迎賓館時，朝鮮居民手舉花束和韓半島旗，高喊祖國統一，歡送文在寅。文在寅夫婦在前往機場的路上，不斷從車里伸手向北韓居民揮手致意。抵達順安機場後，文在寅再次受到平壤市民的歡送。

文在寅結束白頭山之行後，將和部分隨行人員從三池淵機場乘坐空軍二號專機直接飛回韓國。其餘隨行人員則返回平壤在順安機場搭乘空軍一號專機返回。

(中時 )

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