輪胎脫落惹禍 貨車國道翻車載運樹脂全外洩

一輛大貨車20日上午9時許在國道1號下營段北上298公里時，後輪胎突然發生脫落，導致整輛貨車翻覆。（李其樺翻攝）

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這場車禍也導致車上載運的9桶呋喃樹脂全部外洩，台南市消防局、環保局也派人前往現場處理。（李其樺翻攝）

一輛大貨車20日上午9時許在國道1號下營段北上298公里時，後輪胎突然發生脫落，導致整輛貨車翻覆，幸好李姓駕駛幸運僅受輕傷，目前送醫觀察中；不過這場車禍也導致車上載運的9桶呋喃樹脂全部外洩，台南市消防局、環保局也派人前往現場處理，車禍原因尚待警方調查。

據瞭解，這輛來自高雄黃華公司的大貨車20日上午從中山高北上送貨，近上午10時許行駛於下營段北上298公里處時，大貨車突然失控衝撞路肩，隨後整輛車180度大翻轉倒在內側車道，車頭壓在地面，現場一片狼藉。

消防局獲報出動下營、麻豆分隊共3車6人前往處理，將受困駕駛座的49歲李姓駕駛救出，頭、胸部僅受挫傷和擦傷，送往柳營奇美醫院觀察，沒有生命危險。

消防局表示，由於貨車翻覆，也造成車上載運每桶約1.1噸的9桶呋喃樹脂全部掉落路面，且都有發生洩漏情形，呋喃樹脂雖然沒有毒性，但是具備易燃特性，消防人員仍不敢大意，通知環保局含毒災應變隊前來處理，目前已採吊掛方式將殘餘呋喃樹脂桶運回，並清理現場完畢。

國道警方表示，該輛貨車疑似後輪胎脫落才造成這起事故，詳細肇事原因需要進一步調查。

(中時 )

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