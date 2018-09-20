蔡英文：中國散播假訊息 國際社會共同提高警覺

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蔡英文總統今天接見華府智庫訪問團表示，近來中國也持續透過網路，惡意散播虛假訊息，企圖影響國際輿論。這種新型態的政治影響操作，已經對民主國家的運作帶來負面影響，希望國際社會能夠共同提高警覺。

華府智庫「大西洋理事會」訪問團今天拜會蔡英文，率團的布里德勒上將曾協助訓練台灣空軍聯隊，蔡英文表示，布里德勒上將的前任史塔福上將，上個月底也才剛來過台灣。「一個月內，連續兩位前北約盟軍最高司令來訪，這也顯示台灣在印太地區的和平穩定，扮演了重要的角色。」

她說，我們一直相信，穩健的台美關係是印太區域和平、穩定及繁榮的重要基礎。台灣和美國一直以來，都是共同捍衛自由、民主及法治價值最好的夥伴。

她也期盼，在川普政府的「印太戰略」下，持續和美國合作深化夥伴關係，共同維持一個自由、開放、繁榮的「印太區域」。未來在增進臺灣國防自主能力上，能有更多交流，共同維護臺海及區域的和平穩定。

談及大陸對台灣進行的打壓，近幾年越來越激烈，蔡英文指出，包括軍機繞臺、斷我邦交國、阻撓台灣的國際參與、取消東亞青年運動會等等，面對這些挑戰，台灣不會輕易屈服。

她說，聯合國大會在這週已經開議，台灣會持續向聯合國發聲，傳達台灣可以在「永續發展目標」(SDGs)等全球性議題上，做出更多貢獻。

蔡英文進一步強調，近來中國也持續透過網路，惡意散播虛假訊息，企圖影響國際輿論。這種新型態的政治影響操作，已經對民主國家的運作帶來負面影響，希望國際社會能夠共同提高警覺。她期盼美國等理念相近國家繼續堅定支持台灣，並深化跟台灣的實質關係。

(工商 )

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