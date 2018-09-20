大巨蛋都審人數無共識　都委會要求遠雄2周補件

大巨蛋20日重新進入都審大會審議，都發局要求遠雄依環評人數59833人加X進行電腦模擬，以利都市防災人數審定，但遠雄認為，相關電腦模擬已經通過各類審查審定，都審大會不該提這個議題。（林縉明攝）

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遠雄大巨蛋案20日上午重新進入北市都審會審查，會議聚焦在「容留人數」、「57輛大客車上下客地點規畫」、「都市防災與消防」3大議題，其中，都市防災避難人數部分，都發局認為，遠雄應以環評人數59833人加園區外圍人數進行電腦模擬，以利都審會審議都市防災避難人數。

都發局長林洲民指出，大巨蛋環評、都市防災避難及消防等各法規容留人數不同，9月7日議會總質詢議員要求清楚定義，分別為環評部分引進人數為59833人，台建中心逃生避難人數為137963人，都市防災避難、消防人數尚未審定。

針對都市防災避難人數部分，都發局認為，除依環評園區內人數59833人，遠雄還要計算園區外圍空地人數，並自行設定參數進行電腦模擬，再將結果提報都審會審議。

對此，遠雄建設總經理湯佳峰表示，環評、容留、避難人數互不相關，當初電腦模擬參數設定，安全檢驗已經由各類審查審定，都審大會不應提這個議題。

湯佳峰強調，歷次審查過程從未說要做都市災防避難人數模擬，而且無法源依據，遠雄不該怎麼檢討，也沒有能力去提相關標準，若都審會要審避難人數模擬，應該立法建立法源依據，並訂定通案處理標準，不是僅針對個案。

大巨蛋都審大會歷經4小時討論，多數委員認為，遠雄應確認都市防災人數後再繼續審查，要求遠雄兩周內補件再審。

(中時 )

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