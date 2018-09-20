張景森建議失智症改名 改為「認知障礙」等名稱

2018年09月20日 14:05 中時 張理國

台灣失智症人口推估已超過27萬人，預估15年後失智症人口更將增加到46萬人。政務張景森建議，「失智症」名稱可研究改為「認知障礙」等類似名稱，行政院長賴清德在院會裁示，請衛福部後續與各界進行討論。衛福部次長薛瑞元表示，過去十幾二十年前，在把「老人痴呆症」改為「失智症」時，就有人提出「認知障礙」說法，但擔心會跟「身心障礙」扣連在一起，未來要不要修改名稱還要聽取各界意見。

薛瑞元表示，張景森的意見在國外也有這樣的改變，把失智症調整為「認知障礙」、或「認知神精疾病」等，在國內也有專業團體提出專業意見，衛福部還要跟這些團體一起討論；但事實上過去十幾二十年前「失智症」本來叫「老人痴呆症」，後來名稱怕有汙名化現象，各界討論後改為「失智症」。

當時就有人提出「認知障礙」等名稱的建議，但又怕會跟「身心障礙」扣連在一起，其實失智者未必會到達身心障礙的程度，所以中間還有需要討論的，衛福部會持開放態度聽取各界意見，看是否要做修正。

賴揆在院會中表示，根據世界衛生組織全球失智症報告指出，全球每年有990萬人罹患失智症，平均每3秒就新增一名患者；目前我國失智症人口推估已超過27萬人，預估15年後失智症人口更將增加到46萬人。因為失智症具有照護負擔高及醫療利用率高的特性，對社會及家庭的衝擊相當大，也對國家經濟發展及勞動力帶來負面影響，是亟需重視的嚴肅課題。

賴揆說，長照2.0已將50歲以上失智症患者納為服務對象，衛福部並於去年12月訂定「失智症防治照護政策綱領暨行動方案」，今年至明年將投入90億元，積極推動失智症防治照護，未來也將把失智症列為公共衛生優先任務，提升大眾認知，健全相關醫療與照護網絡，普及對失智家庭照顧者的支持。請衛福部持續整合地方政府及民間專業團體資源，發展友善社區，落實全方位失智症防治照護措施，改善民眾生活品質。

另外，賴揆也表示，為避免失智症病患及家屬因缺乏認識或資訊不足導致延誤就醫，請衛福部加強宣導，廣設失智社區服務據點，並強化「失智共同照護中心」之服務與管理，持續協助疑似失智個案確診，提供照顧諮詢、協調、轉介及追蹤生活照顧與醫療照護，讓病患及照顧者能獲得支持，維持生活的尊嚴及品質。

針對監察院失智症人權調查報告質疑對失智者人權保障不足，停留在概念階段，薛瑞元也說，對於失智症照顧衛福部去年底通過失智症政策綱領及行動方案，目前從去年到目前，失智共同照護中心有73個點，社區服務達到338個，所以這在努力進行中，不再是概念性的政策而已。

目前服務的民眾共照中心去年9000多人，現在18000多人，這跟推估的失智症人口相較，政策作法仍屬起步階段，未來還會持續進行，衛福部認為，只有對失智症觀念看法要改變，以友善態度認知失智症，不要標籤化或汙名化，這樣才不會使家屬不願意把失智者送出來照顧。

(中時 )