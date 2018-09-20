青創楷模謝孟甫談青創 200青年細聆聽

行政院雲嘉南區聯合服務中心舉辦創業講座，200青年聆聽創業祕訣。（許素惠攝）

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行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉（前右）欽佩全國創業楷模謝孟甫（前左）的創業精神。（許素惠攝）
行政院雲嘉南區聯合服務中心舉辦創業講座，邀請全國創業楷模謝孟甫與200青年分享創業歷程。（許素惠攝）

行政院雲嘉南區聯合服務中心20日上午舉辦創業講座，邀請全國創業楷模謝孟甫與200青年分享創業歷程，雲嘉南中心執行長許根尉強調，政府希望幫助人民順利創業，也鼓勵青年實踐創業夢想，可運用中小企業信用保證基金。

講座在在虎尾科技大學登場，行政院新創基地與經濟部中小企業處、虎科大、雲林縣中小企業協會、青年創業協會、e世紀事業發展協會等協辦。

2016年第39屆全國創業楷模得獎人、鈺統食品公司總經理謝孟甫現身說法，分享創業歷程酸甜苦辣，提供經驗給想創業或正在創業中的人。

謝孟甫細數鈺統公司如何從20人的代工小廠，增長為200多人大公司的轉變歷程，並分享公司面對國際激烈的競爭環境，如何歷經兩代傳承，調整思維與做法，帶領公司蛻變轉型，立足本土走向國際。

許根尉表示，近年來創業風氣十分盛行，政府不僅提供許多創業資源，各大專院校也都鼓勵師生創業，創業青年可以多多運用行政院新創基地平台及中小企業信用保證基金，讓美夢成真。

(中時 )

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