肥胖現象年輕化 營養師：可從小控管脂肪細胞

開業營養師趙函穎建議，若孩子不愛吃蔬果，可以高纖豆漿取代。 趙函穎提供

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林周義

國人肥胖盛行率在今年突破4成5，創下歷史新高。近年前往減肥門診的民眾已有年輕化趨勢，近6成家長將此歸因於遺傳。然而瑞典的研究發現，兒少脂肪細胞量的控管，才是易胖體質的關鍵。營養師表示，一般職業家長因擔心孩子餓肚子，而準備高熱量食物給孩子果腹，反致孩子過重。

根據「家中存糧&孩童生活型態調查」顯示，超過9成的家長因擔心孩子放學、餐間肚子餓，習慣在家中囤積存糧。即使8成家長擔心孩子有易胖體質，但仍準備高熱量食物供孩子果腹，其中前三名分別為洋芋片、冰淇淋和泡麵。

「冰箱裡面有什麼，孩子的胃裡就會有什麼」。開業營養師趙函穎表示，體內脂肪細胞數量在8到18歲間會持續增加，但在20歲以後就會固定下來。因此，若從冰箱存糧下手，以高纖食物取代高熱量食物，即可從小控制脂肪細胞量。

40歲的林小姐，存糧裡少不了甜食、水果和飲料。自學生時代即有肥胖、復胖問題。即使避開微波炸雞、洋芋片等高油飲食，但她卻因常吃甜食、喝飲料，又以水果替代蔬菜，反致糖類攝取過高，而她青春期的女兒也同樣有過重的困擾。

因此趙函穎建議，以帶有飽足感又高纖的食物取代高熱量食物。若孩子不愛吃蔬果，可以高纖豆漿取代，不僅含有好的蛋白質，也有豐富的膳食纖維。除了改變家中存糧習慣，她建議同時讓孩子保持運動習慣，才能為他們減一輩子的肥。

(中時 )

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