台南》不願被柯P調侃 台南市議員參選人連署廢除選票30元補助

陳昌輝（右1）發起廢除公費選舉補助款連署。（程炳璋攝）

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不滿台北市長柯文哲調侃藍綠都要撈到最後一秒，台南市議員參選人陳昌輝20日發動連署，期望在2020年的總統選舉，提出公投案，廢除選舉每票30元的補助，他率先宣布這次選舉的選票補助，將領出捐給弱勢團體。

台聯黨東區市議員參選人陳昌輝20日發起民眾連署，主張廢除選舉每票30元的補助，他認為這項補助當出示為了鼓勵沒資源的弱勢參選人也有參政權利，演變至今卻成為選舉的賺錢工具。

陳昌輝指出，很多資深議員參選，除了有雄厚財團提供的政治獻金，還可收每票30元的選票回饋，會讓強者恆強，反而對弱勢的參選人不公平。

公費選票補助款不該是造成劫富濟貧的幫凶，陳昌輝主張廢除選舉每票30元補助，回歸減少競選支出與刪除國庫補助任何候選人制度，避免國家資源一再成為政治列強與財團和謀瓜分的目標，乾淨政治，別讓柯文哲再笑藍綠都要撈到最後1秒。

陳昌輝表示，廢除公費選票補助的連署將在菜市場、公園、夜市發動，期望在2020年總統選舉時納入公投。他並稱，今年的選舉後，自己會去領選票補助款，但將捐出給弱勢團體，不會落入自己口袋中。

今年的台南市東區市議員選舉，預估最低得票門檻約1萬2000票，當選者起碼最低可補助30多萬元。

(中時 )

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