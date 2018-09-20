愛心無限 新竹市獲贈4部救護車

新竹市獲贈救護車。（徐養齡翻攝）

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新竹市獲贈救護車。（徐養齡翻攝）
新竹市獲贈救護車。（徐養齡翻攝）

救人第一！新竹市消防局20日一次獲贈4輛救護車，總價值突破千萬，副市長沈慧虹代表受贈，頒發感謝牌給熱心捐贈的民眾及企業，隨後以救護車鳴笛象徵正式啟用，奔赴城區各角落搶救急難。

沈慧虹表示，每個捐贈者背後，其實都有段溫暖的故事，有的是為了回饋社會，有的是為了行孝，無論原因為和，都象徵著大愛，讓這座城市洋溢著溫暖愛心。

捐贈行列中，林勝男子女創業有成，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神回饋社會；陳勝標則透過捐贈救護車，作為母親的生日禮物；黃達聰為完成父親遺願，主動連絡消防局表達希望能回饋鄉里的心願；

至於行善不欲人知的歐阿嬤，高齡90歲仍堅持要捐贈。消防局原深怕會造成歐阿嬤負擔，但她說「不捐就不看醫生」，沈慧虹特別感謝歐阿嬤「先顧社會再顧自己」的無私精神。

消防局長李世恭指出，消防局在各界善心人士支持下，陸續獲得消防硬體器材，充實救災救護工作能量。去年底接受民眾捐贈12導程心電圖機，經平時訓練及教官群指導，並與新竹市醫療機構無縫接軌合作，使用迄今已有3位市民成功救援的案例。

李世恭表示，消防局向來致力於各式災害搶救及預防等工作整備，自2016年起推廣「4年6萬顆」住警器安裝，專案執行迄今，已有8件火災受惠、9名人員成功應變逃生，有效減少財物損失及人命傷亡。

(中時 )

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