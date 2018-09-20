白色恐怖鹿窟事件 監委請促轉會撤銷村民罪刑

2018年09月20日 14:17 中時 鄭舲

監察院調查「1952年12月間臺灣發生『鹿窟事件』，究竟鹿窟山區、玉桂嶺及瑞芳是否真為『武裝基地』？村民是否遭受不當逮捕、濫刑逼供及不當審判致冤死或冤獄？多少被害人及其家屬迄今未獲平反、賠償或補償？均有深入瞭解必要」一案，監察院國防及情報委員會今通過監委高鳳仙、楊美鈴提案，將131位遭判決村民及49位遭刑求村民名冊函送促轉會處理。

高鳳仙、楊美鈴調查被認為是1950年代白色恐怖時期最大政治案件的鹿窟事件，對鹿窟、玉桂嶺及曉等3基地分案進行調查，向國防部、檔案管理局等機關調取相關卷證資料共數百餘卷宗，頁數數以萬計，費時共一年半、一年四個月，分別提出600餘頁、300餘頁調查報告，除了對於當時臺灣省保安司令部不當審判及感訓提出糾正外，對過去較少討論的軍隊搜捕期間強占民宅、肆意食用村民家禽、村民無故被捉去光明寺毒打訊問後飭回、死刑未通知家屬、綠島服刑卻被延誤釋放等問題，提出調查意見。希望此國家官方調查報告，具有正向積極面對歷史意義。

高鳳仙、楊美鈴表示，1952年12月28日夜間，當時臺灣省保安司令部派軍對鹿窟山區展開圍捕，調查相關事證顯示，許多村民在此期間遭拘留於光明寺狹小空間內，被嚴重刑求，以木棍、竹棍、藤條、扁擔或槍托毆打、用鋼筆夾手、用針刺指甲、用夾子拔指甲、灌水、倒吊，有人被打到吐血或昏倒，有人因骨頭錯位而終生殘廢，有人被打到骨頭破碎而發瘋，其中廖河更於釋放後自殺。

高鳳仙、楊美鈴表示，其中至少有6位遭刑求村民，因官方未留下逮捕、拘禁及釋放之紀錄，也未經裁判或不起訴處分，因此未能依據「戒嚴時期人民受損權利回復條例」或「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」請求回復權利或補償。請促轉會依促轉條例第6條第2項規定，對此6位村民或其家屬辦理「回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害」等措施，以保障人權。

高鳳仙、楊美鈴指出，鹿窟基地村民經判決有罪者93人，其中28人判死刑、1人判無期徒刑、64人判有期徒刑；玉桂嶺與曉基地案13人遭判死刑，28人遭判有期徒刑。依卷證顯示，其中依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」與「戒嚴時期人民受損權利回復條例」規定而獲得補償的受難者或家屬共117位，依促轉條例第6條第3項第1款、第4項規定，其有罪判決暨其刑、保安處分及沒收之宣告，於促轉條例施行之日，均應視為撤銷並公告之，且應銷有罪判決前科紀錄。

高鳳仙、楊美鈴請促轉會撤銷117位受難者罪刑宣告並公告，且塗銷其前科紀錄。其餘14位受難者，雖因補償基金會查無申請補償卷證或資格不符而未受補償，但調查結果顯示，確屬促轉條例第6條第1項「威權統治時期，違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判之刑事案件」，及「依促轉條例應予平復司法不法之刑事有罪判」，請促轉會應依同條例第6條第3項第2款及第4項規定，撤銷罪刑宣告，且塗銷前科紀錄。

高鳳仙、楊美鈴說明，本案調查期間及完成調查報告時，促轉條例甫通過施行，但促轉會尚未運作。目前該會已正式掛牌，監察院將6位遭刑求及131位遭判刑村民名單函送該會處理，函請該會分別辦理「回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害」，及撤銷其罪刑宣告並塗銷前科紀錄，以落實平復司法不法，彰顯轉型正義。

(中時 )