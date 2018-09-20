東廠事件發酵？美麗島電子報民調 蘇貞昌信任度下滑

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美麗島電子報今天公布新北市長選舉最新民調，蘇貞昌的支持度雖有微幅上升，但仍只有28.2％，與侯友宜41.7％的支持度相差了13.5個百分點，電子報董事長吳子嘉表示，蘇貞昌信任度，比起3個月前還掉了8.2個百分點，恐與「東廠事件」有高度關聯，後續衝擊難料。

為搶奪新北市，民進黨一路追打侯友宜，從新文化大學大群館宿舍爭議，打到指控侯友宜是白色恐怖加害人，試圖扭轉社會對侯友宜「超級警探」的印象。

不過近來爆發促轉會前副主委張天欽，宣稱要將促轉會變成東廠，並揚言準備挾行政與調查的權力攻擊侯友宜。如今，隨著惡行曝光，是否已造成選民對蘇貞昌的負面印象？

吳子嘉表示，根據美麗島電子報民調，當民眾被問到「請問，只剩2個多月很快就要選舉新北市長，如果現在投票的話，您會投給民進黨蘇貞昌或國民黨侯友宜？」有41.7％表態支持侯友宜，28.2％支持蘇貞昌，雙方差距達13.5個百分點。

若與該報在今年6月分所做的民調相比，侯友宜的支持度是維持不動，這兩次民調都是41.7％；蘇貞昌則是從23.6％來到28.2％，雖上升了4.6個百分點，但仍是無法突破3成。

若以「市議員選區」進行交叉分析，蘇貞昌領先侯友宜的區域，僅有板橋及平溪、貢寮、瑞芳、雙溪，但在板橋其實也只領先1.9個百分點。

以「年齡」交叉分析，會發現雖然蘇貞昌試圖喚回選民對「老縣長」的記憶，但卻發現他不僅在49歲以下族群的支持度是都呈現落後狀態，就連在50歲以上的族群也是落後給侯友宜。

在信任度方面，侯友宜信任度維持平盤，蘇貞昌顯著下跌。當民調分別詢問民眾對蘇貞昌、侯友宜是信任、或不信任時，蘇貞昌的信任度為43.5％、不信任度為34.7％；侯友宜的信任度為53.9％、不信任度為22.3％。

若與該報在今年6月分所做的民調相比，當時蘇貞昌的信任度為51.7％、不信任度為26.7％；侯友宜的信任度為54.6％、不信任度為18.2％。

(工商 )

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