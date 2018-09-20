台南》王家貞質疑蓋台獨公園惹議 基進黨成員突襲鬧場

2018年09月20日 14:23 中時 程炳璋

王家貞質疑蓋台獨公園惹議，基進黨成員突襲鬧場。(程炳璋攝)

台南市七股區一座黃昭堂台獨紀念公園21日將開幕，台南市議員王家貞20日召開記者會質疑此時蓋政治意識銅像平添爭議，浪費公帑，不料引來基進黨東區議員參選人李宗霖突襲鬧場，兩人從議會內互罵到議會外，基進黨成員並在議會外舉牌抗議。

台南市七股區公所興建的「龍山里海岸遊憩公園」21日開幕啟用，公園內設有前台獨聯盟主席黃昭堂銅像，而被稱為台獨紀念公園，王家貞20日召開記者會，質疑在現階段的社會氛圍中，花3000萬蓋有台獨銅像的紀念公園平添爭議，不如將錢用來解決各種民生問題。

王家貞表示，台南市政府不願提高基層公務員預算薪水、刁難放寬水災的淹水戶補助標準、堅持漲房屋稅，卻花3000萬蓋一座會增加社會對立的台獨公園，光是黃昭堂的銅像就花了300萬。若是又有人去破壞銅像，不僅有後續維修問題，也容易撕裂社會藍綠對立。

她質疑民進黨一直在談「去偶像化」，台南市政府為何花台灣人的納稅錢作台獨公園，直言民進黨不配談促轉正義，相信有人看不下去。

王家貞記者會剛開始，基進黨台南市東區議員參選人李宗霖突襲進入議會，高聲吶喊，黃昭堂是台灣民主前輩，卻遭國民黨議員反對3000萬蓋公園，反思蔣介石在台灣卻有座中正紀念堂，至今仍每年花4000萬維修，標準不一。

兩人就在議會簡報室內對罵叫囂，王家貞拍桌要求李宗霖滾出議會、李宗霖反要求王家貞滾回大陸，雙方從議會內罵到議會門口仍不罷休，對李宗霖的突襲踢館，王家貞調侃對方「恭喜你造勢成功」。

基進黨有備而來，東區、南區、大北門與善化安定區4位議員參選人李宗霖、陳嘉伶、蘇鈺雯與王姬方在議會門口舉牌抗議，批評國民黨籍的台南市議員王家貞才是最沒資格談轉型正義的人。

(中時 )