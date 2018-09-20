高雄》親英系民調 高雄市長選舉 韓國瑜、陳其邁差距約10個百分點

2018年09月20日 14:18 中時 曾薏蘋

民進黨高雄市長參選人陳其邁。（圖／本報資料照，蕭仲博攝）

親英系的台灣世代基金會，今公布高雄市長民調，民進黨候選人陳其邁支持度佔41.0%，領先國民黨候選人韓國瑜的30.2%，兩人差距10.8個百分點。

交叉分析發現，韓國瑜在鼓山區、苓雅區、大寮區；還有專科教育程度、研究所及以上教育程度的支持者等支持度，都領先陳其邁。此外，有趣的是，一向被列為泛綠陣營的台聯，支持陳其邁38.2％，支持韓國瑜卻54.0％。

親英系的台灣世代基金會這次調查顯示，陳其邁支持度佔41.0%，領先韓國瑜的30.2%，兩人差距10.8個百分點。此外，蘇盈貴支持度佔2.5%，璩美鳳佔0.4%，落後幅度較大。另有25.9%民眾尚未表態。

從交叉分析來看，韓國瑜在鼓山區(+6.7%)、苓雅區(+4.6%)、大寮區(+9.2%)、專科教育程度(+4.9%)、研究所及以上教育程度(+20.4%)、藍營民眾(國民黨+78.4%、泛藍軍+50.1%)支持度領先陳其邁。

市長看好度部分，55.9%民眾看好陳其邁會當選，僅有23.9%的民眾較看好韓國瑜。看好蘇盈貴的民眾佔1.2%，璩美鳳看好度則為1.0%。另有18.0%民眾未表態。

從交叉分析來看，僅有國民黨(+37.1%)及泛藍(+4.9)民眾看好韓國瑜比例較高，其他受訪者皆較看好陳其邁當選市長；此外，韓國瑜支持者中有26.4%較為看好陳其邁，僅68.3%看好韓國瑜。

這次調查為高雄市，抽樣方法採分層電話隨機撥號法；訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。日期為107年9月19日，晚間6時30分至10時訪問；有效樣本1,079份、抽樣誤差在95%的信心水準下,約±2.98個百分點。本次調查依據高雄市民政局公佈107年8月底高雄市人口統計資料，針對戶籍、年齡及性別進行統計加權處理。

(中時 )