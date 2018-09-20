高手在民間！75歲阿嬤讓菜瓜布變身8尺大金雞

75歲老阿嬤劉簡宮子（左）、蘇澳鎮長陳金麟與小朋友們，一同與以菜瓜布打造而成的大金雞合照。（蘇澳鎮公所提供）

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家住蘇澳鎮的老阿嬤劉簡宮子，雖然已75歲卻有一雙巧手及創意，前後花了將近兩個月的時間，蒐集了一塊塊的菜瓜布，再透過縫、綁、黏、貼等手續，成功打造出一隻栩栩如生的大金雞，手藝之巧讓旁人讚賞不已，這隻大金雞將配合蘇澳鎮公所的「土地公大會師暨創意踩街嘉年華」活動一同踩街亮相，與大家一起歡度中秋佳節。

蘇澳鎮公所將中秋盪鞦韆民俗活動結合農曆8月15日福德正神聖誕千秋，在9月22日舉行「土地公大會師暨創意踩街嘉年華」，當天將結合人稱地方土地公的「26里里長」、鎮內60尊土地公神尊、以及社區及民間團體等，組成近700人的隊伍，一路熱鬧踩街至盪鞦韆活動現場，沿路會發放3000顆代表金雞蛋的麻荖給民眾享用，具有呷平安、求財富的意涵。

配合踩街活動，老阿嬷劉簡宮子首次以菜瓜布當材料，打造1隻長8尺、寬4尺、高6尺的大金雞，但劉簡宮子笑說，最麻煩的其實不是製作過程，而是要去哪裡蒐集到足夠的菜瓜布，這些菜瓜布有些是新的，有些則是別人用過要丟掉的，還得清洗、曬乾後才能使用，著實費了一番功夫才完成，當大金雞大功告成時，也確實很有成就感。

蘇澳鎮長陳金麟說，蘇澳中秋民俗盪鞦韆超過一甲子的歷史，緣自於慶祝土地公聖誕，為重現當年盛況，鎮公所今年特別邀請蘭陽技術學院、蘇澳鎮婦女會連袂合作，製作直徑100公分的大月餅，放在寶山寺為地方土地公暖壽，盪鞦韆比賽活動當天更將挑戰製作200公分的巨無霸冰皮月餅為活動揭綵，歡迎大家一起到蘇澳看金雞、吃月餅、看比賽、抽大獎。

(中時 )

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