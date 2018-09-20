長輩版延禧攻略！華山邀獨老走秀盼認助餐會

2018年09月20日 14:56 中時 張穎齊

「重陽萬歲公益餐會」活動現場，邀請到「潘奶奶」（中）來教導張榮發基金會執行長鍾德美（左）、基隆長榮桂冠酒店總經理孫衍菁（右）等貴賓，如何摺出「狀元帽」。（張穎齊攝）

華山基金會與張榮發基金會、基隆長榮桂冠酒店、基隆長庚醫院今（20）日共同舉辦「重陽萬歲公益餐會」活動，歡迎各界認助餐券，幫助老人做愛心。（張穎齊攝）

華山基金會長期關懷獨居長者，今（20）日在基隆長榮桂冠酒店大廳，舉辦「重陽萬歲公益餐會」活動，現場邀請到阿公阿嬤們穿著火紅的大陸宮廷劇《延禧攻略》服裝，大玩扮演乾隆皇與魏瓔珞的戲碼，逗樂全場。華山基金會表示，由於很多長輩從未吃過自助餐，呼籲各界可以拋磚引玉、認助餐券。

華山基金會今日上午10時許，與張榮發基金會、基隆長榮桂冠酒店、基隆長庚醫院共同舉辦「重陽萬歲公益餐會」活動，邀請到了「潘奶奶」來教導張榮發基金會執行長鍾德美、基隆長榮桂冠酒店總經理孫衍菁等貴賓，及義工們如何摺出「狀元帽」。

完成狀元帽後，義工緊接著幫長輩們試裝，結合時下最夯的宮鬥劇《延禧攻略》元素，戴上清宮特色髮飾，搭配精緻的宮服，讓阿公扮演乾隆皇、阿嬤扮演魏瓔珞，有趣的「跨時代感」，使得全場氣氛和樂融融。

華山基金會基隆新北市站長陳靜怡指出，此次活動的目的，是因為有許多長輩從來沒吃過Buffet（自助餐），為了讓他們能體驗，所以邀集了基隆新北14個行政區、約100位的長輩參與，希望能將這份愛心拋磚引玉，認助餐券，邀請更多社會大眾加入「愛老人」的行列，目前尚缺5位，每位1200元，亟需各界協助。

陳靜怡補充，華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」的理念，長期免費提供關懷老人的到宅服務，期盼建立起社區互助自助模式，讓社區居民主動關心長輩，歡迎在地鄉親認助愛心餐會，或支持「愛老人」，每月捐1250元送愛到家的服務經費，畫撥帳號：19884941，戶名：華山基金會。愛心專線：02–24271281陳小姐。

(中時 )