花蓮縣秋季集團結婚記者會 代理縣長蔡碧仲祝福79對佳偶

花蓮縣將舉辦秋季集團結婚，代理縣長蔡碧仲與新人代表曾祥霖、蔡雅婷共例香檳啟動祝福。（范振和攝）

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花蓮縣代理縣長蔡碧仲陪同新人觀賞現場展示婚紗禮服與婚禮用品（范振和攝）
遠雄悅來大飯店示範的集團結婚婚宴佳餚，讓代理縣長蔡碧仲等人相當滿意。（范振和攝）

花蓮縣政府20日辦理107年秋季集團結婚記者會，代理縣長蔡碧仲為79對新人獻上祝福，預告溫馨的婚禮10月7日將在遠雄悅來大飯店登場。他強調，「百年修得同船渡，千年修得共枕眠」，不要去羨慕七世夫妻，這輩子就要圓滿。

現場由森林幼稚園5對學童擔任小花童，並和海洋公園吉祥物帶領新人入場，帶來可愛的舞蹈；第一對完成報名的新人代表新郎曾祥霖揹著吉他伴奏、新娘蔡雅婷獻唱《告白氣球》走入會場，現場頓時滿溢溫馨幸福氛圍。。

「執子之手，永不放手。」蔡碧仲說，要做情定終身的決定，很不容易，眼前看似幸福甜美，其實是一個風險很高的決定，所以執子之手，就要永不放手。

他表示，兩個人的結合很不容易，談戀愛時，彼此眼睛都會放電，但是同一屋簷下久了，時間會沖淡感情，可能會變成一種負擔，所以他期勉新人未來都要像現在甜蜜地、深情地望向彼此。

蔡碧仲也勸誡新人，千萬不要「一言九頂」，講一句話，對方頂九句，應手牽手、心連心，共同打拚生女生男100分。隨後，他和在鳳林消防隊服務沈穩木訥的曾祥霖、活潑外向的旅遊部落客蔡雅婷等人共同倒香檳祝福，並逐一觀賞展示的結婚用品與服飾、遠雄來大飯店總經理劉惠美也陪同解說飯店提供的婚宴佳餚，現場喜氣洋洋。

(中時 )

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