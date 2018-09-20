美中貿易熱戰 意外促銷這陸製品

北京秀水街（見圖）的仿製名牌包業者認為，美中打貿易戰，波及名牌包價格，卻可能使價格低廉的仿製品更受歡迎。（新華社）

友善列印
中時電子報
秀水街仿製名牌包

美國總統川普威脅要對中國大陸課徵更多關稅，北京也不乾示弱地報復。專家認為，這場貿易戰短期可能不會結束，而阿里巴巴董事長馬雲更警告，這世界兩大經濟體爭奪全球主導地位，恐怕使這場貿易戰持續20年。

儘管美中貿易戰打得如火如荼，令世人憂心忡忡，但也意外促銷了部份商品。據《華盛頓郵報》（The Washington Post）19日報導，在中美關稅節節飆升之際，仿造名牌包業者卻眉開眼笑。

儘管如Coach等正品名牌包大都在中國製造，經由正式管道進口，下周將面臨加徵的10％新關稅，但同樣在中國製造的仿製品，由於透過秘密管道進口，卻將逃過一劫。

在北京秀水街，一處販售Coach名牌包的賣場人聲鼎沸，畢竟──它們的價格只有正品的一半。

只願意以小名露露受訪的32歲攤商說，這些仿製名牌包來自廣東，沒有中間商，也不必課稅。露露認為，要是名牌包因為關稅飆升，在國際市場上的售價水漲船高，那只會對中國仿製品有好處，她說：「有更多人會想，為什麼不乾脆在這兒買個包呢。」

美國對進口中國商品課徵的下波關稅將達2,000億美元（約6.2兆台幣），而項目將涵蓋包包，皮製品和絲綢等。這令美國時尚設計師和世界各國提高警覺，因為美國企業每年因為仿製品，已經損失數十億美元。此外，也有官員認為，仿製品背後涉及利用童工的組織犯罪集團。

紐約時尚智慧財產權律師史卡菲蒂（Susan Scafidi）說，對正品包包加徵關稅，就是在補貼仿製品。

(中時電子報)

文章來源：世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：Trump’s trade war brings unexpected boom for knockoff designer bags from China

罕見！癌細胞測不出 器官捐贈致3… 印度捷達航空忘「加壓」 害30名…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。