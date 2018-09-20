美中貿易熱戰 意外促銷這陸製品

2018年09月20日 14:39 中時電子報 楊幼蘭

秀水街仿製名牌包

美國總統川普威脅要對中國大陸課徵更多關稅，北京也不乾示弱地報復。專家認為，這場貿易戰短期可能不會結束，而阿里巴巴董事長馬雲更警告，這世界兩大經濟體爭奪全球主導地位，恐怕使這場貿易戰持續20年。

儘管美中貿易戰打得如火如荼，令世人憂心忡忡，但也意外促銷了部份商品。據《華盛頓郵報》（The Washington Post）19日報導，在中美關稅節節飆升之際，仿造名牌包業者卻眉開眼笑。

儘管如Coach等正品名牌包大都在中國製造，經由正式管道進口，下周將面臨加徵的10％新關稅，但同樣在中國製造的仿製品，由於透過秘密管道進口，卻將逃過一劫。

在北京秀水街，一處販售Coach名牌包的賣場人聲鼎沸，畢竟──它們的價格只有正品的一半。

只願意以小名露露受訪的32歲攤商說，這些仿製名牌包來自廣東，沒有中間商，也不必課稅。露露認為，要是名牌包因為關稅飆升，在國際市場上的售價水漲船高，那只會對中國仿製品有好處，她說：「有更多人會想，為什麼不乾脆在這兒買個包呢。」

美國對進口中國商品課徵的下波關稅將達2,000億美元（約6.2兆台幣），而項目將涵蓋包包，皮製品和絲綢等。這令美國時尚設計師和世界各國提高警覺，因為美國企業每年因為仿製品，已經損失數十億美元。此外，也有官員認為，仿製品背後涉及利用童工的組織犯罪集團。

紐約時尚智慧財產權律師史卡菲蒂（Susan Scafidi）說，對正品包包加徵關稅，就是在補貼仿製品。

(中時電子報)