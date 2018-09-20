檢警2波窒息式緝毒攔阻毒5731公斤 賴揆將獎有功人員

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行政院會上午聽取法務部「安居緝毒方案執行成果」，其中第2波窒息式查緝透過各地6大查緝系統、攔阻各級毒品超過5731公斤，防堵毒品入侵社區，賴揆表達高度肯定，也會獎勵有功人員。

法務部表示，第2波窒息式查緝動檢察機關6820人次、警察機關18248人次，緝獲藥頭1482人，並破獲23處安非他命製造新興混合毒品分裝、大麻栽種、K他命製造、一粒眠製造場所。並查獲160名少年藥頭，各地6大查緝系統、攔阻各級毒品超過5731公斤，防堵毒品入侵社區；總查緝案件數2817件、人數為3875人。

賴揆表示，台高檢今年初提出「安居緝毒方案」後，已分別在2月及6月執行兩波全國大掃毒，第二波安居緝毒專案以為期2個多月精密式查緝，提高販毒集團聲押率至60%，法官平均准押率也接近80%，不僅成功查緝毒品總重量高達5731餘公斤，也避免販毒者持續在外犯罪，成果豐碩，值得肯定；他將予以頒獎，以資鼓勵。

賴揆也請台高檢持續統合6大緝毒系統，繼續執行「安居緝毒方案」，並依所發掘之毒品情勢，滾動檢討查緝策略，同時強化社區反毒網，務必斬斷隱藏於社區、校園周邊的販毒網絡，並加強對毒品之溯源查緝，從邊境阻斷毒品進入台灣。

(中時 )

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