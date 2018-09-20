關渡平原開發 丁守中：看看北投士林園區荒廢 別期待柯P了

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

台北市長選舉日趨白熱化，國民黨台北市長參選人丁守中日前提出引進環球影城到士林北投科技園區構想，關渡平原開發議題引發關注。他強調，士林北投科技園區相當適合發展數位內容產業，可以和電影文化、創意產業結合，發展人工智慧或虛擬實境相關科技，未來他上任，一定會加速推動發展，不會像台北市長柯文哲一樣，把科技園區擺在那裡閒置3年多。

至於市長候選人姚文智批評相關規劃與丁守中過去主張推動關渡平原轉型富良野的構想不同，甚至「之後會不會變成天線寶寶影城」？丁守中則駁斥，相關發言顯示姚文智對關渡平原與地方需要並不了解，應該再加油，再努力。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

他說，關渡平原這麼大，有水鳥區、有保護區，還有濕地和農田，當然有條件變成台灣的富良野。至於鄰近大馬路邊，因為交通條件良好，自然允許低度開發，同時關渡平原早有北投士林科技園區，第一期工程也大半完成了。

丁守中今天前往士林市場拜票時對媒體做了以上表示。他說，關渡平原上所開發的士林北投科技園區，第一期工程造就完成3年有餘，但是在全台灣五缺的情況下，柯文哲卻沒有任何進展，光是把園區擺在那邊填土，對這麼好一塊土地根本是一種浪費。地方建設不能停擺，所以對柯文哲推動北投士林開發不用再有期待，而是讓丁守中發展電影與軟體產業，加速建設。

丁守中日前是在北投地方區政座談時，提及引入影視產業推動北投士林發展的構想。他強調，關渡平原作為台北後花園，要好好保育、低度開發，但不是完全不能開發，包括影視產業、觀光休閒產業都可引入，希望透過重點開發，包括開辦影城開放投資，與台灣高科技產業結合，促進北投發展及建設以及社區繁榮。

(中時電子報)

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