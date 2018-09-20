「日月光920無車日」 百輛綠能車大會師

2018年09月20日 15:33 中時 林雅惠

日月光集團高雄廠響應國際無車日，並結合空污防治推廣綠能共乘、節能減碳與菸灰不落地等宣導，於9月20日在日月光K11大樓廣場前，舉辦「2018 ASE無車日-百輛綠能車輛大會師」活動，獲得經濟部加工區管理處支持，於楠梓加工出口區中央圓環封路，在日月光集團、管理處、恩智浦、華泰等高階長官的帶領下，號召百輛綠能車，浩浩蕩蕩，從楠梓加工區的東西南北，四個區域同時出發，朝中央的日月光K11大樓廣場前集合，進行一場加工區成立以來，前所未有的綠能車輛大會師，並邀請與會者一同見證日月光與其昜電動車科技簽約典禮。日月光將於楠梓加工區成立「電動共享機車站」，採用其昜電動車科技開發「UrDa悠達電動機車共享系統」，為國內第一家引進此環保機制的企業。透過於加工區內建置多處電動車租賃站，讓區內員工有更多元的綠色交通運具選擇。

「日月光920無車日」活動現場，在日月光集團周光春資深副總經理的號召下，邀請經濟部加工出口區管理處楊伯耕副處長、立法委員劉世芳委員、高雄市議員郭建盟議員、高雄市政府經發局王宏榮副局長、環保局黃世宏簡任技正、交通局志鶴簡任技正、一卡通施勝耀董事長、台灣恩智浦半導體公司張玉琳高雄廠區總經理、林梅齡副總經理、其昜電動車科技龔子琪總經理、經濟部加工出口區管理處林千惠組長、蔡春風組長、吳大川組長、嚴小梅組長、華泰電子王金秋資訊長、吳琮琦處長、楠電電子徐漢忠董事長、陳其男資深處長、台灣加工出口區電機電子工業同業公會沈塗津理事長、郭立德總幹事、高雄捷運公司林誌銘副總經理、SGS台灣檢驗科技股份有限公司張麗敏經理、甘正龍經理、港都客運黃建逢經理、南美特陶汝明專員出席，並與日月光集團蘇信一資深副總經理、方仁廣副總經理、張淑琴副總經理帶領百位日月光員工，共同騎乘綠能車輛進場，並與現場多位參與者齊聲宣誓「綠能共乘，節能永存」推廣綠能運具作為空污防治的具體行動。

日月光舉辦大型無車日活動，今年為第三年，每年都能獲得千人響應，於無車日當天採用步行、共乘，或搭乘大眾交通運輸工具上班，曾經創下一天六千人無車紀錄，不僅讓區內的汽機車減量，更喚起員工對環境保護之重視。今年的無車日以「綠能車輛」為主題，為了讓更多區內同仁一同響應無車日活動，活動範圍擴大到整個楠梓加工區，本次除了日月光以外，更集結了管理處、恩智浦、華泰等區內大廠一同響應，成功聚集到百輛綠能車，推廣零污染、零噪音的綠能交通運具，透過以電動車取代燃油車輛，有效降低環境中的二氧化碳。日月光集團高雄廠也引進其昜電動車科技公司推出的「UrDa悠達共享電動車系統」，並設置共享電動機車租賃站，希望藉由引進此系統，有效解決加工區內汽機車數量過多衍生出的環保問題。

為了強化節能減碳、環保愛地球的觀念，日月光除了推廣綠能共乘以外，也響應行政院環境保護署「菸灰菸蒂不落地」宣導計畫，以環境禮儀為出發點，宣導「不亂丟菸灰菸蒂」、「不邊走邊抽菸」及「吸菸自備菸灰菸蒂收集盒」等行動，號召企業一同參與簽署，達到「環境保護」的共識。依據衛生福利部資料統計，我國每年消費約17.1億香菸、估計產生342億個菸蒂，如果隨意棄置將破壞環境、污染水源，帶來難以想像的危害，故於活動現場帶動與會貴賓、區內企業一同響應「菸灰不落地，環境更美麗」，建立守護環境意識。

日月光集團周光春資深副總致詞時表示，日月光舉辦無車日活動，今年為第三年，在這三年間，日月光重視企業社會責任，從原先的區內接駁車增班、建置太陽能候車亭等，一路演進，去年將接駁車全面汰換為電動巴士，今年在K6廠、K10廠打造全新綠能車位、充電站與共享機車，K7廠的綠能車位與gogoro換電站也將於九月份啟用，將持續規劃與增設。除了推廣綠能民生運具之外，日月光高雄廠還引進綠能自動堆高機，希望可以讓公司全體員工至物流運輸都體現環保。感謝加工區管理處、恩智浦、華泰這次共同響應綠能車輛大會師活動，藉此鼓勵員工使用綠能車輛上下班，減少環境負擔。

立法委員劉世芳委員致詞時表示，很高興看到日月光集團舉辦無車日，並推廣綠能交通運具，與高雄市政府推行的宜居城市理念相契合，空污是高雄轉型為宜居城市的一大挑戰，我們只有一個地球、只有一個高雄，我們必需從自己做起，才能讓高雄人找回勇敢呼吸的權利，為下一代打造更美好的環境。

經濟部加工出口區管理處副處長楊伯耕表示，感謝日月光集團這次舉辦無車日活動，率先於楠梓加工區內成立「UrDa悠達智慧共享電動車」，日月光集團很用心的進行著節能減碳行動，例如引進零排放的綠能電動公車、太陽能候車亭，舉辦綠能生態運具展售會等，期待看到未來建置了共享電動車之後，區內有更新的氣象，管理處也非常重視園區的綠化，如輔導區內廠商節水節電、園區內植栽與綠化等，邀請區內員工們一起體驗綠色生活的美好，共創綠色幸福園區。

其昜電動車科技總經理龔子琪表示，其昜電動車科技開發「UrDa悠達電動機車共享系統」為台灣第一個電動機車共享租賃系統，在經過了長時間的研發及測試，於2017年正式亮相，並從中山大學及哈瑪星地區開始營運，歷經一年多的實際運作，已成為中山大學學生、教職員及哈瑪星地區居民不可或缺的交通運具，此系統也讓其昜電動車科技成為2017年智慧城市展，智慧交通類組唯一獲獎的民間單位。其昜電動車科技除了今年與日月光合作在楠梓加工出口區內設立兩個悠達共享電動機車站點，接下來更計劃在高雄、澎湖、台北與國內其他城市設置站點，預計一年內設置達50個站點，邀請民眾一起實現環保便利的生活。

「日月光920無車日」活動熱鬧滾滾，現場還有無車日海報創作大賽、無車日攝影競賽頒獎，以及摸彩活動，有機會將捷安特電動腳踏車，摸彩獎品帶回家；而日月光K11大樓廣場前，也邀請到emoving、gogoro、光陽、美利達、捷安特等多家綠能運具商，現場展示及體驗，透過豐富有趣的活動，吸引員工前往參與，提升環保和綠色交通意識。

(中時 )