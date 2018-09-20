景美女中拔河隊 世界室外盃拔河錦標賽奪1金

2018年09月20日 15:05 中時 張潼

中華台北－景美師大女子拔河聯隊19日起赴南非開普敦參加「2018世界盃室外拔河錦標賽」，台北時間19日展開首日比賽，即在U23混合組560kg拿下金牌。（景美女中提供）

中華台北－景美師大女子拔河聯隊19日起赴南非開普敦參加「2018世界盃室外拔河錦標賽」，台北時間19日展開首日比賽，即在U23混合組560kg拿下金牌，台灣時間今天下午4時、晚上8時還分別有U23女子500kg組、女子540kg公開賽賽，盼再奪佳績。

世界盃室外拔河錦標賽4天賽程中，前2天是由各國拔河隊（俱樂部）報名的「公開賽」，各國參賽隊伍可以超過1支，後2天則是只有國家代表隊可以出賽的「錦標賽」，各國只能有1支隊伍參賽。根據此次賽程，景美師大女子拔河聯隊19日先參加U23混合560kg公開賽後，今還有U23女子500kg、女子540kg兩場公開賽；台灣時間21日進入錦標賽，包括混合580kg、女子500kg、U23混合560kg，22日則是最後兩場U23女子500kg、女子540kg。

景美女中表示，昨U23混合組560kg公開賽中，由景美師大、體大壽山組成聯隊，含我國在內，參賽隊伍還有南非（A）SA Gazelles、南非（B）Swellendam、南非（C）WP和瑞典Wallby共5隊。中華台北先在預賽中以全勝之姿進入4強，接著以2：0勝南非（B），最後與南非（A）爭冠，並以壓倒性2：0獲勝奪金。

景美女中也表示，上一屆2016年在瑞典舉辦的世界盃室外拔河錦標賽，中華台北女子拔河聯隊囊括所有女子組錦標賽、公開賽金牌，總共6面，今年同樣以瑞典、瑞士2隊為假想敵，盼再爭佳績。

(中時 )