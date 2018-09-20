紅鼻子小丑演出 把歡笑帶入醫院

紅鼻子小丑們逗趣演出，與病童互動。 林周義／攝影

友善列印
中時
林周義
志工「胖魚」（左）以泡泡公主角色登場演出。 林周義／攝影
志工揮舞身軀，跳著「健康操」。 林周義／攝影
志工與腦瘤病童面對面互動。 林周義／攝影
中華民國關懷腦瘤兒童協會為錠嵂藍鵲社福基金會頒發感謝狀。 林周義／攝影

「我們是健康的小兒童，身體健康人人愛」。台上的小丑揮舞著身軀，小朋友們在台前開心拍手，沈浸在劇團的歡樂氣氛中。這是台北醫學大學附設醫院為中秋特別準備的表演，盼透過逗趣的演出，為腦瘤病童帶來歡笑。

此次演出由紅鼻子鵲寶公益劇團出任，參與的志工並非職業演員，卻在3天的密集訓練後上場。錠嵂藍鵲社福基金會表示，劇團的發想來自紅鼻子醫生。紅鼻子醫生並非真正的醫生，但卻在醫院為患者進行專業陪伴。「分享」是志工們的核心動力，為的是以小丑的形象，將熱情傳達給出去。

「小丑之所以感人，是因為他就是人，他用同理的角度和孩子站在一起」。來自花蓮的紅鼻子志工「吉賽兒‧寶貝」時常煩惱如何親近小朋友。最後發現，越想搞笑就越不好笑，同理才能和孩子親近，且到頭來最被療癒的反而是自己。

另一名志工「胖魚」透露，有些孩子患有重症，一般人從來不敢親近。演出時，那位孩子吃力地跟著舞動，結束時上前合照，回頭發現媽媽用眼神說出「謝謝」兩個字。她表示，這樣的接觸對孩子來說是很大的力量。

現場不乏帶著小朋友觀看演出的父母，一名媽媽向記者透露，孩子對劇團的表演期待已久。小丑的幽默演出令7樓的日光室笑聲不斷，錠嵂藍鵲社福基金會盼未來將小丑劇團拓展至高屏地區，令更多孩子重獲笑容。

(中時 )

景美女中拔河隊 世界室外盃拔河… 北市府發文北農 明起彭振聲接任…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。