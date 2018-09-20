紅鼻子小丑演出 把歡笑帶入醫院

2018年09月20日 15:33 中時 林周義

志工「胖魚」（左）以泡泡公主角色登場演出。 林周義／攝影

志工揮舞身軀，跳著「健康操」。 林周義／攝影

志工與腦瘤病童面對面互動。 林周義／攝影

中華民國關懷腦瘤兒童協會為錠嵂藍鵲社福基金會頒發感謝狀。 林周義／攝影

「我們是健康的小兒童，身體健康人人愛」。台上的小丑揮舞著身軀，小朋友們在台前開心拍手，沈浸在劇團的歡樂氣氛中。這是台北醫學大學附設醫院為中秋特別準備的表演，盼透過逗趣的演出，為腦瘤病童帶來歡笑。

此次演出由紅鼻子鵲寶公益劇團出任，參與的志工並非職業演員，卻在3天的密集訓練後上場。錠嵂藍鵲社福基金會表示，劇團的發想來自紅鼻子醫生。紅鼻子醫生並非真正的醫生，但卻在醫院為患者進行專業陪伴。「分享」是志工們的核心動力，為的是以小丑的形象，將熱情傳達給出去。

「小丑之所以感人，是因為他就是人，他用同理的角度和孩子站在一起」。來自花蓮的紅鼻子志工「吉賽兒‧寶貝」時常煩惱如何親近小朋友。最後發現，越想搞笑就越不好笑，同理才能和孩子親近，且到頭來最被療癒的反而是自己。

另一名志工「胖魚」透露，有些孩子患有重症，一般人從來不敢親近。演出時，那位孩子吃力地跟著舞動，結束時上前合照，回頭發現媽媽用眼神說出「謝謝」兩個字。她表示，這樣的接觸對孩子來說是很大的力量。

現場不乏帶著小朋友觀看演出的父母，一名媽媽向記者透露，孩子對劇團的表演期待已久。小丑的幽默演出令7樓的日光室笑聲不斷，錠嵂藍鵲社福基金會盼未來將小丑劇團拓展至高屏地區，令更多孩子重獲笑容。

(中時 )