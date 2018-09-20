張善政：蔡英文別只想著操作選舉 公務員也不會老爆料

2018年09月20日 15:17 中時 楊佳穎

促轉會前副主委張天欽、屏東縣政府發言人黃建嘉近日接連因內部爆料音檔請辭，讓民進黨折損2官員，民進黨主席蔡英文昨也在中常會中提到，「最近的假新聞和謠言，把選情搞得烏煙瘴氣，讓認真的團隊受到影響，...」。對此，前行政院長張善政20日則在臉書直言，蔡英文是否想過，若不要只想著操作選舉，逼公務員做一些踩中立紅線的事，公務員也就不會一直爆料了。

張善政指出，蔡英文執政兩年多了，有事還怪給前朝馬英九已不太管用，所以開始怪說是不實假新聞所害，「蔡總統妳有沒有想過，如果妳認真把政務作好，大家批評變少，就不會有這些事了？」

他也說，自己近年歷經從政務委員到行政院長的職位，深刻體會政務官只是官場過客，一定要靠下面熟悉行政的事務官團隊；政務官的責任是構思好的政策主題，讓事務官認同後付諸執行，政務官負責督導團隊、檢討成效與調整策略，若事務官認同這是在做對國家有益的事，即使政務官不在了，這些事還是有機會可以永續推動下去，「所以政務官與屬下是一體的。」

張善政還說，但民進黨總覺得事務官胳臂向外彎，不敢委以重任，甚至把事務官當成沒頭腦的奴工，要求他們做一些有違公務員良知與原則的事，讓事務官們要不消極以對，要不就將這些政務官指使的陰晦作為攤到陽光下，甚至把促轉會錄音帶流出給媒體的只是一年一聘的約聘人員，連正式公務員都不是，可見是非公理還是在多數人心裡，不是政務官可以疵意引導。

他表示「所以，蔡總統，正本清源，請妳專心政務，做該做的事」張善政說，為了處理假新聞甚至動用國安單位，將成為國際上民主國家間的笑話，也讓人覺得此地無銀三百兩，『到頭來發現許多假新聞竟是源自政府部門想粉飾太平，太難看了！」

(中時 )