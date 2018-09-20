印度捷達航空忘「加壓」 害30名乘客耳鼻流血

印度第二大的捷達航空，圖為現役的737機隊。（達志影像/Shutterstock）

友善列印
中時電子報

據印度時報（Times of India）報導，印度國內市占率第二大的捷達航空（Jet Airways），傳出因機組人員疏忽而發生的意外事故。一架由「粉紅城市」齋浦爾（Jaipur）飛回大城孟買（Mumbai）、編號9W 697的737型客機，疑似是因為機組員在飛機爬升過程中，忘記將維持機艙壓力的裝置打開，造成機艙內失壓、有至少30名乘客出現了耳朵和鼻子流血的不舒服症狀，也迫使該航班緊急返航。

執飛東京夏威夷航線 全日空首架A380開始測試
涉性侵少女 3D列印槍枝發明人躲台灣 警：已掌握行蹤
反制川普貿易戰 馬雲：不為美國創造百萬工作！

印度民航總局（Directorate General of Civil Aviation）稍早表示，經調查後發現、確實是機組員在起飛前未打開加壓設備，造成正在快速爬升的班機內部無法維持氣壓，因而害數十名乘客感到身體不適，機艙也於第一時間降下氧氣面罩應急。而捷達航空也表示，「所有166名乘客均已平安返回機場航廈，受害的乘客也於第一時間送醫救治，已將該機機師停飛、機組人員凍結班表，靜候相關單位的進一步調查。」

成立於1993年的捷達，以孟買（Mumbai）國際機場為基地，在印度本土及國際市場提供超過400個定期航班，來往於全球76個城市。曾一度是印度最大航空公司，卻因機票削價競爭敗給靛藍航空而讓出龍頭寶座。2012年成功加入星空聯盟（Star Alliance），並迎來阿布達比（Abu Dhabi）的阿提哈德航空（Etihad Airways）以3.7億美元（約113.7億台幣）購入捷達24%股份的投資。

(中時電子報)

文章來源：Passengers experience nose, ear bleeding on Jet Airways flight

更多精彩新聞請見國際頻道！
美中貿易熱戰 意外促銷這陸製品 韓軍：劃設黃海禁止敵對區有利無…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。