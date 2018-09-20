印度捷達航空忘「加壓」 害30名乘客耳鼻流血

2018年09月20日 15:17 中時電子報 李靖棠

據印度時報（Times of India）報導，印度國內市占率第二大的捷達航空（Jet Airways），傳出因機組人員疏忽而發生的意外事故。一架由「粉紅城市」齋浦爾（Jaipur）飛回大城孟買（Mumbai）、編號9W 697的737型客機，疑似是因為機組員在飛機爬升過程中，忘記將維持機艙壓力的裝置打開，造成機艙內失壓、有至少30名乘客出現了耳朵和鼻子流血的不舒服症狀，也迫使該航班緊急返航。

Inside visuals of Jet Airways Mumbai-Jaipur flight that was turned back to Mumbai airport midway today after a loss in cabin pressure pic.twitter.com/j9S6oKIf01 — TOI Mumbai (@TOIMumbai) 2018年9月20日

印度民航總局（Directorate General of Civil Aviation）稍早表示，經調查後發現、確實是機組員在起飛前未打開加壓設備，造成正在快速爬升的班機內部無法維持氣壓，因而害數十名乘客感到身體不適，機艙也於第一時間降下氧氣面罩應急。而捷達航空也表示，「所有166名乘客均已平安返回機場航廈，受害的乘客也於第一時間送醫救治，已將該機機師停飛、機組人員凍結班表，靜候相關單位的進一步調查。」

成立於1993年的捷達，以孟買（Mumbai）國際機場為基地，在印度本土及國際市場提供超過400個定期航班，來往於全球76個城市。曾一度是印度最大航空公司，卻因機票削價競爭敗給靛藍航空而讓出龍頭寶座。2012年成功加入星空聯盟（Star Alliance），並迎來阿布達比（Abu Dhabi）的阿提哈德航空（Etihad Airways）以3.7億美元（約113.7億台幣）購入捷達24%股份的投資。

(中時電子報)