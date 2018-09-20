駝背太嚴重 180公分高男兒只剩140公分

2018年09月20日 15:41 中時 鄭郁蓁

42歲詹先生，原本是堂堂180公分高的男兒，卻因為僵直性脊椎炎而駝背，身高五年內少了40公分，只剩140公分。醫師提醒許多年輕男性以為運動傷害，下背痛休息就會好，但只要脊椎開始沾黏變形，造成駝背可能就難以回復。

收治患者的中華民國風濕病醫學會理事長、高雄醫學大學附設醫院過敏風濕免疫科教授蔡文展表示，僵直性脊椎炎好發於年輕男性，疾病意識感低，發病初期常誤以為是運動傷害或是姿勢不良，而延誤正確診和治療時機。

詹先生說，自己20歲時就出現下背疼痛、髖關節以及大腿骨頭不適等症狀，早晨起床短暫身體僵硬外，走路也會痛，症狀持續五年都一直被誤診為肌腱發炎，聽信偏方，到國術館推拿、穿脊椎矯正衣，都沒改善，五年內駝背越來越嚴重，身高更是縮水40公分，從原本180到只剩140公分，連走路、上廁所都有困難，心情十分沮喪，一直到當兵退伍25歲才確診為僵直性脊椎炎，後來持續八年每周兩次生物製劑治療，現在已能打高爾夫球、騎單車以及跑馬拉松。

蔡文展表示，許多年輕男性都跟詹先生一樣，常常當兵後以為這裡痛那裏痛只是當兵引起的運動傷害，而一再忍耐，而脊椎炎除了痛楚，也會有難以形容的疲憊感，常常會被人以為偷懶讓患者感到挫折感。

蔡文展表示，台灣約有十萬名僵直性脊椎炎患者，他還有收過一名駝背嚴重患者，「蹲下小便，尿就噴到臉」，幾乎駝背90度，最後只能靠多次手術才能恢復正常。

蔡文展表示，背痛以及晨僵常常活動或是運動後會減緩，因此常被誤認為運動傷害、姿勢不良或是過度疲勞，因此延誤黃金治療時期。下背痛超過三個月、早晨有明顯僵硬現象，長達30分鐘到1小時者，應盡速就醫。

僵直性脊椎炎關懷協會理事長林孚爾表示，不少病友皆因擔誤黃金治療期而受苦，雖然目前健保給付生物製劑幫助了不少嚴重患者，但仍有不少病友受限於給付條件無法用藥，協會希望健保能夠進一步放寬給付條件，讓更多病友也能受惠。

(中時 )