中秋逛廟口夜市 東勢鄉行銷特色夜市文化

東勢鄉公所結合中秋節慶祝活動，行銷廟口夜市文化。（張朝欣攝）

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東勢鄉廟口夜市的小吃價廉物美，讓民眾充滿小確幸。（張朝欣攝）

東勢鄉公所行銷鄉內特有的廟口夜市文化，結合中秋節推出「幸福東勢厝，愛故鄉的夜市」文化活動，20日舉辦東勢私房好料理品嘗會，鐵板牛排、烤香腸等夜市人氣小吃讓大家先嘗為快，邀請民眾22日到東勢鄉賜安宮廣場一起逛夜市、過中秋。

東勢鄉賜安宮不僅是地方信仰中心，每星期六晚上的廟口夜市歷史悠久，已成為東勢鄉的特色文化之一，今年東勢鄉公所結合東勢鄉老人會、東勢鄉民代表會、東勢鄉農會、台塑企業等單位，訂於22日擴大辦理廟口夜市慶祝中秋佳節。

20日東勢鄉公所在賜安宮舉辦東勢私房好料理品嘗會，為22日的中秋活動暖身，現場有鄉內14個社區與在地社團準備的手路菜，以及東勢夜市最受歡迎的鐵板牛排、烤香腸供民眾品嘗，並有打彈珠等古早童玩讓大家重溫兒時回憶，吸引上百人前來同樂。

東勢鄉長林維戊表示，「幸福東勢厝」系列文化活動是東勢鄉指標性的大型活動，每年中秋前夕許多外地遊子都會返鄉參與，希望藉由此次活動，展現東勢鄉特有文化及產業特色，建立鄉民對於家鄉的認同感。

林維戊說，22日活動當天除免費美食品嘗外，還邀請來自南美洲的安地斯樂團、流行時尚的天爵樂團輪番演出，並安排「夜光舞獅」祥獅獻吉祥。現場穿插歡樂摸彩，提供電動機車、液晶電視等豐富大獎，歡迎大家逗陣來東勢厝看表演、過中秋。

(中時 )

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